Fenerbahçe'de sakatlar dönüyor: Diego Carlos, Çağlar Söyüncü!

Fenerbahçe, milli ara sonrası tam kadro olma hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli takımda, uzun süredir kadroda yer alamayan Diego Carlos ve Çağlar Söyüncü’nün, önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

HT Spor'dan Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre, teknik heyet her iki savunma oyuncusunun da Bodrum FK karşılaşmasında kadroda yer almasını hedefliyor.

Ara transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katılan Diego Carlos, sakatlık nedeniyle Fenerbahçe formasıyla yalnızca 89 dakika sahada kalabildi. Brezilyalı stoper, Erzurumspor karşısında sakatlanmış ve kısa süre sahada kalabilmişti. Bireysel çalışmalarını sürdüren Diego Carlos’un milli aradan sonra takımla birlikte antrenmanlara başlaması planlanıyor.