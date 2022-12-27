beIN Sports'un haberine göre; Enner Valencia, dizinde ağrıları olduğu için Fenerbahçe - Hatayspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

JESUS'TAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Valencia'nın sakatlığı hakkında konuştu. Jesus, "Enner Valencia'nın Dünya Kupası'ndaki diz sakatlığı nüksetti. Karmaşık bir sakatlık. En kısa sürede toparlanması için çalışıyoruz. Takımımızın ve ligimizin golcü. Takımızdaki diğer forvetlerden daha farklı özelliklere sahip, önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.