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Teknik direktör Ersun Yanal, kısa bir süre önce Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamış ve "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.