Süper Lig'in 15. haftasında Akhisarspor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, averajla küme düşme hattına geriledi. 15. haftanın ardından 14 puanda kalan Fenerbahçe, haftayı averajla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un gerisinde 16. sırada ve düşme hattında bitirdi.
Akhisarspor mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'un talimatıyla uçak yerine otobüsle İstanbul'a dönen sarı lacivertli kafile, saat 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal'ın yeniden göreve getirilmesini istedi.
SON GELİŞMELER
Fenerbahçe'de kabus sezonu tam gaz devam ederken teknik direktör konusunda ise belirsizlik hala sürüyor.
Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Yönetim, bu konuda aceleyle yanlış karar vermek istemezken devre arasının yakın olması sebebiyle henüz net bir sonuca bağlanılmış değil.
Fakat üst üste alınan kötü sonuçlar, ligde küme düşme hattına düşülmesi yönetimin üzerindeki baskıyı arttırdı.
Fenerbahçe’nin kısa sürede bu konuyu sonuca bağlaması beklenirken Ersun Yanal’ın yanı sıra yabancı isimlerle de görüşen Sarı-Lacivertli kurmayların bu hafta içerisinde son kararı vermesi bekleniyor.
Fulham'dan ayrılan Slavisa Jokanovic’in yanı sıra bir de İspanyol teknik adamla masaya oturan Sarı-Lacivertliler’in dünyaca ünlü teknik direktör Arsene Wenger ile de bir görüşme gerçekleştirmesi Ersun Yanal’ın durumunu bulanıklaştırıyor.
Kulislerde ise İspanyol teknik adamın son olarak Real Madrid'i çalıştıran ve görevine son verilen Julen Lopetegui olabileceği konuşuluyor.
Öte yandan Wenger ile yapılan görüşmenin sadece fikir alışverişinden ibaret olabileceği de belirtiliyor.
Tüm bunlara rağmen takımın küme düşme hattına gerilemesiyle taraftarın yoğun baskısına karşı son kararın Ersun Yanal üzerinde verilmesi bekleniyor.
Teknik direktör Ersun Yanal, kısa bir süre önce Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıklamış ve "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır. Herkesin bir takvimi var, önümüzdeki günler ne getirir göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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