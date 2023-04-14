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Fenerbahçe santrforunu Premier Lig'de buldu!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe gelecek sezonun planlamasına da başladı. Birçok bölgeye transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertliler aradığı santrforu Premier Lig'de buldu!

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  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. 
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Hücum hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, İngiliz ekibi Wolverhampton'da forma giyen Meksikalı golcü Raul Jimenez'i listesine aldı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Meksika'dan TV Azteca'nın haberine göre, sarı-lacivertlilerin Meksikalı forvetle menajeri üzerinden temasa geçtiği ve görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ileri sürüldü.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Azteca'nın haberinde, 31 yaşındaki golcüyü daha önce Beşiktaş'ın da istediğini hatırlatarak "Bu kez de bir başka Türk ekibi Fenerbahçe devrede.... Ve rakiplerine göre daha ciddi görünüyorlar. Raul Jimenez'in menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli yol aldılar" ifadelerini kullandı.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Kariyerinde 415 kulüp maçına çıkan Jimenez 127 gol ve 56 asist yaptı. Meksikalı golcü kariyerinde Benfica, CF America ve Atletico Madrid gibi kulüplerde forma giydi.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Jimenez, 2018-2019 sezonundan beri Wolverhampton Wanderers forması giyiyor.
  • Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi: Sarı-lacivertliler santrforunu Premier Lig'de buldu!

    Oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gözüküyor. (Transfermarkt)

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