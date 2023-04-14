Azteca'nın haberinde, 31 yaşındaki golcüyü daha önce Beşiktaş'ın da istediğini hatırlatarak "Bu kez de bir başka Türk ekibi Fenerbahçe devrede.... Ve rakiplerine göre daha ciddi görünüyorlar. Raul Jimenez'in menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli yol aldılar" ifadelerini kullandı.