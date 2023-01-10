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Fenerbahçe'de sorun 3'lü sistem mi?

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyetle taraftarlarını üzerken, eleştirilerin de odağında oldu. Sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus üçlü savunma tercihiyle tepkileri topladı. Tecrübeli çalıştırıcının takımı, bu sezon büyük maçlarda çıktığı bu sistemle üçüncü kaybını yaşadı. Peki sorun üçlü sistemde mi? İşte Fenerbahçe'nin bu sezon yaşadığı puan kayıpları ve çıktığı sistemler...

Fenerbahçe'de sorun 3'lü sistem mi?

Fenerbahçe'ye sezon başında Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un gelmesiyle oyun sisteminde de farklılıklar gözlendi. Sezonu erken açan Sarı-Lacivertliler bu zamana kadar 30 resmi müsabakaya çıktı. Fenerbahçe çıktığı 30 resmi müsabakada toplam 5 mağlubiyet aldı. Peki bu 5 mağlubiyetin kaçı eleştirilen üçlü sistemle geldi?

Fenerbahçe, sezonun ilk mağlubiyetini Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde Dinamo Kiev'e karşı aldı. Uzatmalara giden karşılaşmayı Ukrayna temsilcisi 2-1 kazandı. Henüz sezonun başında Dinamo Kiev ile karşılaşan Fenerbahçe bu maça 4'lü sistemle çıktı.

Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci mağlubiyeti ilkinden neredeyse 1 ay sonra Konyaspor karşısında geldi. Jorge Jesus bu maça 3'lü sistemle çıktı.

Sarı-Lacivertliler ligin 4. haftasındaki Konyaspor mağlubiyetinin ardından uzun bir seri yakaladı ve 8 hafta kaybetmedi. Jesus'un öğrencilerinin ligdeki ikinci mağlubiyeti ise Giresunspor karşısında geldi. Fenerbahçe, ligin 14. haftasında mağlup olduğu Giresunspor karşısına ise 4'lü savunma sistemiyle çıktı.

Giresunspor mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Trabzonspor oldu. Portekizli teknik adam ligdeki üçüncü mağlubiyetini de 3'lü sistemle aldı. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ligde üst üste iki maç kazanan Fenerbahçe bu maçlarda 4'lü formasyon ile oynadı.

Ligde 18. haftaya geldiğimizde ise Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırladı. Maçtan önce günlerce, Jorge Jesus'un takımını hangi sistemle sahaya süreceği tartışıldı. Tecrübeli çalıştırıcı takımını 3'lü formasyonda sahaya sürdü ve 3-0'lık mağlubiyet aldı.

Jorge Jesus üçlü savunmada büyük zaaflar vermesine rağmen sisteminden vazgeçmedi. Trabzonspor deplasmanındaki mağlubiyet eleştirilirken, Galatasaray karşısında da aynı tablo yaşandı.

Fenerbahçe bu sezonki büyük ve zorlu maçlarda yaşadığı gol ve skor problemine bir türlü çözüm bulamadı. Sarı-Lacivertliler bu sezon Konya, Başakşehir, Beşiktaş, Trabzon ve Galatasaray önünde sadece 1 kez kazanabilirken, attığı gol sayısı da 1'de kaldı.

Yani, Fenerbahçe bu sezon aldığı 5 mağlubiyetten 3 tanesini 3'lü sistemle yaşadı. Peki çok eleştirelen 3'lü sistemle kaç maç kazandı. İşte kazanılan maçlar...

3'LÜ SİSTEMLE KAÇ GALİBİYET ALDI?

Fenerbahçe, Avrupa ve Süper Lig'deki 7 maçını da 3'lü sistemle kazandı. İşte Sarı-Lacivertlilerin bu sistemle aldığı galibiyetler:

Dinamo Kiev - 2-1
AEK Larneca - 2-1
Austria Wien - 4-1
Adana Demirspor - 4-2
Kayserispor - 2-0
Ankaragücü - 3-0
Başakşehir - 1-0

3'LÜ SİSTEM DIŞINDAKİ DURUMU NE?

Fenerbahçe sezon başından beri oynadığı 30 karşılaşmanın 17'sinde 3'lü sistemi kullanmadı. Sarı-Lacivertliler bu 17 karşılaşmada 12 galibiyet alırken 3 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe'nin 3'lü sistem dışında aldığı mağlubiyetlerin ilki Dinamo Kiev'den, ikincisi ise Giresunspor'dan geldi.

Fenerbahçe 3'lü sistem dışında çıktığı maçlarda %70,58 galibiyet oranı yakaladı.

Üçlü sistemde çıktığı 13 maçta ise %53,84 galibiyet oranı yakaladı.

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