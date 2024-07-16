Fenerbahçe'de transfer gelişmesi: Ferdi için Jadon Sancho!
Geçen sezonun üstüne EURO 2024 performansını ekleyen Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin gözdesi haline geldi. İngiliz TeamTalk; ManU'nun, Sancho'yu takasta önerdiğini yazdı.
Fenerbahçe'de Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gösterdiği performansın üstüne bir de Ay-Yıldızlı formayla EURO 2024'te tüm dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artıyor.
Avrupa devleri her geçen gün daha ciddi tekliflerle Kanarya'nın kapısını çalıyor...
İngiliz basınından TeamTalk'un haberine göre Premier Lig devlerinden Manchester United, 24 yaşındaki İngiliz sol kanat Jadon Sancho'yu Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu için takasta önerdi.
Haberde; "Manchester United'ın Ferdi Kadıoğlu'nu takip etmesi sadece bir transferden fazlasıdır, gelecek stratejisidir" denildi.
İngilizlerin Ferdi Kadıoğlu'nu derince analiz ettiği haberde Avrupa Şampiyonası'ndaki müthiş performansına da vurgu yapıldı.
"ManU için asıl sorun F.Bahçe'nin oyuncu değerlendirmesinde yatıyor.
EURO 2024 öncesi 25 milyon euroya razı olan Türk kulübü, turnuva sonrası artan piyasa değerinin yansıması olarak en az 35 milyon euro bekliyor.
ManU cephesi ise paradan daha önemli beklentileri olan F.Bahçe için Jadon Sancho başta olmak üzere oyuncularını sunmaya hazırlanıyor" denilen haberde, istatistikler üzerinden Ferdi'nin İngiltere'de de başarılı olabileceği değerlendirmesi yapıldı.