        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe'de voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş oldu! - Voleybol Haberleri

        Fenerbahçe'de voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş oldu!

        Fenerbahçe Kulübünün yeni voleybol şube direktörü Soner Erdoğmuş oldu

        Giriş: 24.10.2025 - 19:51 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:51
        Fenerbahçe voleybol şubesinde yeni dönem!
        Fenerbahçe Kulübünde voleybol şube direktörlüğü görevine Soner Erdoğmuş getirildi.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2010-2016 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonunda plaj voleybolu koordinatörü ve milli takımlar sorumlusu olarak görev alan Soner Erdoğmuş, Fenerbahçe Kulübünün yeni voleybol şube direktörü oldu.

