Fenerbahçe'de yeni sponsorluk anlaşması imzalandı

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri Sinan Öncel ve Turgay Terzi, GAİN Medya Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aliye Ertuğrul ile davetliler katıldı.

Süper Lig'de hafta sonu Çaykur Rizespor deplasmanında alınan 5-2'lik galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Sinan Öncel, "Fenerbahçe'mizle Türkiye'nin lider ve özel içerik üreticilerinden GAİN'in iş birliğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bir müddettir zaten A takımımızın şortunda GAİN logosunu görmektesiniz. Fenerbahçe'nin tutkulu ve takımına her koşulda bağlı taraftarlarıyla GAİN'in dinamik, yenilikçi ve de ön görülü güzel içeriklerinin çok iyi ölçüleceğini umuyoruz. İki tarafın da güzel iş birlikleri yapacaklarını düşünüyoruz. Hafta sonu çok mutlu bir an yaşadık. Deplasmanlar kazanıldığı zaman çok daha hoş oluyor. Güzel anılar biriktiriyorsunuz. Futbol takımımızın çok iyi gitmesi, taraftarımıza ve bize umut vermesi hepimizde gülümse oluşturuyor. Bu mutluluk sponsorlara yansıyacak. Sezonu mutlu sonla bitirmeyi arzu ediyoruz. GAİN'in logosunu futbol A takımının Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maçlarda giyeceği şortlarda ve diğer şubelerde de inşallah daha büyük desteklere dönüşebileceğini umuyoruz." diye konuştu.

Ligde 1 Aralık Pazartesi günü Galatasaray ile oynanacak derbiye ilişkin ise Öncel, "Sportmence, güzel bir maç olmasını arzu ediyoruz. Tartışmasının az olduğu bir maç diliyoruz. Yönetim kurulumuz her maçta tartışmaların çok dışında, hocamız da aynı şekilde. Sezon sonunda mutlu sona ulaşması için herkes elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.