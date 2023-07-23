Fenerbahçe'den Adama Traore bombası!
Transferin hızlı takımlardan Fenerbahçe çalışmalarına devam ediyor. Yaptığı yıldız transferlerle dikkati üzerine çeken sarı-lacivertliler flaş bir transfere daha imza atabilir. İspanyol basınına göre Fenerbahçe bonservisi elinde olan Adama Traore'yi gündemine aldı. İşte detaylar...
Yeni sezon için transfer çalışamlarına devam eden Fenerbahçe kadrosuna Edin Dzeko ve Tusan Tadic gibi yıldız isimleri kattı.
Hücum hattına son bir ekleme yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Adama Traore'yi gündemine aldı.
İspanyol Sport gazetesinin haberine göre; teknik direktör İsmail Kartal, sarı lacivertli yönetime Adama Traore'yi istediğini iletti.
Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan İspanyol kanat oyuncusu için, Fenerbahçe'nin görüşmelere başlayacağı kaydedildi.
Haberde, güçlü fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken 27 yaşındaki futbolcunun beklenilenin çıkışı bir türlü yapamadığı aktarıldı.
Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 40 maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.