Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş derbisine ilişkin açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler deplasman tribünü için siyah-beyazlılar tarafından 2,024 adet bilet kontenjanı verildiğini dile getirirken taraftarlarından 7 bin bilet talebi geldiğini duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin, 25 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maç için kulübümüze başvuruda bulunarak bilet taleplerini ileten tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.

Bu doğrultuda, taraftarlarımızdan gelen 7.000’e yakın bilet talebine karşılık kulübümüzün Vodafone Park’ta sahip olduğu bilet sayısının sadece 2.024 adet olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak isteriz.

Deplasman şartlarında sahip olduğumuz bilet sayısı göz önüne alındığında, kulübümüze iletilen taleplerin neredeyse %70’ine olumlu yanıt vermemiz maalesef matematiksel olarak mümkün olamamıştır.

Dün akşam itibariyle bilet talepleriyle ilgili serzenişte bulunan tüm taraftarlarımıza bu hususları önemle hatırlatır, kayıtsız şartsız Fenerbahçemizin yanında olan tüm taraftarlarımıza canıgönülden teşekkürlerimizi sunarız."