"Fener Ol" projesini resmen başlatan Fenerbahçe, transferde gündemi sallayacak bir hamle için harekete geçti...

Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş’ın rekor fiyata Everton’a sattığı Cenk Tosun için temaslara başladı. İngiliz Kulübü'nün beklenen performansı gösteremeyen 27 yaşındaki golcü için tekliflere açık olduğunun öğrenilmesiyle harekete geçen Fenerbahçe, hem İngiliz kulübüne hem de Cenk’e teklif sundu.

Fenerbahçe’nin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği Tosun Paşa’nın da bu talebe sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Beşiktaş da eski yıldızını yakından takip ediyor... Başkan Fikret Orman, Cenk Tosun ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İnşallah ileride Burak ile birlikte oynar" ifadesini kullanmıştı.