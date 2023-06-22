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Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İspanya basınında geçen haberlere göre Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho ile ilgileniyor. İşte detaylar...

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  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...

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  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...

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  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...

    İspanyol basınında yazılan habere göre Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho ile ilgileniyor.
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    Philippe Coutinho, kariyerinde daha önce Inter, Liverpool, Barcelona ve Bayern Münih formaları giydi.
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...
  • Fenerbahçe'den flaş hamle: Philippe Coutinho...

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