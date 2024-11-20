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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması: Hukuka aykırı... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den Galatasaray açıklaması: Hukuka aykırı...

        Fenerbahçe Kulübü, 'yasa dışı bahis şirketi reklamı' nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Galatasaray Kulübü için savcılığın vermiş olduğu 'Kovuşturmaya yer olmadığına' dair karara resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 13:24 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:24
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        F.Bahçe'den açıklama: Hukuka aykırı...
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        Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray Spor Kulübü’nün, yasa dışı bahis şirketi reklamını içeren bir sponsorluk anlaşması yaptığına yönelik haberler ve bu haberlerin doğruluğunu teyit eden Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin beyan ve açıklamaları, kamu vicdanında derin yaralar açmıştır.

        Sponsorluk anlaşması çerçevesinde kulüp yöneticilerinin alenen yaptıkları bu açıklamalar ve sürece dair gelişmeler, konunun ne denli hassas ve titizlikle ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır.

        Bilindiği üzere Kulübümüz tarafından Spor Toto Genel Müdürlüğü dâhil pek çok kamu kurumuna konunun hassasiyetle incelenmesi ve değerlendirilmesi talebiyle yazılar yazılmış;

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        Spor Toto Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

        Yapılan suç duyurusunun üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra Savcılık tarafından “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verildiği öğrenilmiştir.

        Verilen bu kararın, Türk hukuk sisteminin temel ilkelerine ve kamu yararına aykırı olduğu düşüncesindeyiz.

        Bu kararın, eksik inceleme ve araştırmalarla alındığına inanıyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu süreçte gözden kaçırılan, yeterince araştırılmayan ve hukuki olarak değerlendirilmesi gereken hususları siz değerli taraftarlarımızla ve kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz:

        1. Çelişkili Beyanlar: Galatasaray Spor Kulübü yöneticilerinin kamuoyu önünde sarf edilmiş olan beyanlarının tutarsızlığı ve çelişkili ifadeleri yeterince değerlendirilmemiştir.

        2. Yasa dışı Bağlantının Görmezden Gelinmesi: Basit bir araştırma ile ilgili markanın yasa dışı bahis ile ilgisi kolayca tespit edilebilecek iken bu yönde herhangi bir ciddi araştırma yapılmamıştır.

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        3. Devlet Kurumlarından Bilgi Edinilmemesi: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Spor Toto, Milli Piyango ve emniyet gibi devletin yetkili organlarından bilgi ve belge temin edilmemiş, konunun detayları araştırılmamıştır.

        4. Sponsorluk Anlaşmasının İncelenmemesi: Sponsorluk sözleşmesi celp edilip incelenmemiş, sözleşmeye dair görüşmelerin tarafları sorgulanmamış ve ilgili taraf ifadelerine başvurulmamıştır.

        5. Eksik İnceleme ile Dosyanın Kapatılması: Yasa dışı bahis olayı hakkında ciddi şüpheler bulunmasına rağmen, dosya çok kısa bir sürede kapatılmış ve yeterli delil toplanmamıştır.

        6. Beyanların Sorgulanmaması: Savcılık, tarafların beyanlarını almadan suç kastı yokluğunu nasıl belirlediğini, hangi delillere dayandığını açıklayamamıştır.

        7. Erişim Engeli ve Şüpheli Beyanlar: Son üç yılda hakkında 735 kez erişim engelleme kararı verilmiş bir site hakkında, basiretli bir yöneticinin hareket tarzının tam aksini yansıtan, hayatın olağan akışına açıkça aykırılık teşkil eden "bilmiyorduk" gibi kamunun zekâsıyla adeta dalga geçen beyanlara itibar edilmiştir.

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        8. TFF’nin Rolü: Türkiye Futbol Federasyonu’nun verdiği izinlerin ve bu izinlerin iptali sürecinin detayları yeterince aydınlatılmamıştır. Kaldı ki TFF tarafından bu konuda bir izin verilmesi durumu dahi suçun manevi unsuru yönünden önem arz etmeyecektir.

        9. Reklam Gelirine İlişkin Soru İşaretleri: Sponsorluk karşılığında alındığı söylenen bedelin akıbeti, iade edilip edilmediği araştırılmamıştır.

        10. Yönetici Sorumluluğu: İlgili kulübün yöneticilerinin, basiretli ve araştırmacı davranmaları beklenirken “bilmiyorduk” şeklindeki keyfi beyanlarına itibar edilmesi hukuken kabul edilemez nitelikte olduğu gibi kanunu bilmemenin mazeret sayılamayacağı evrensel bir hukuk ilkesidir.

        11. Eksik Araştırma: Lehe ve aleyhe tüm delillerin değerlendirilmesi gerekirken, eksik bir araştırma sonucunda ve sadece lehe olan deliller göz önünde bulundurularak kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

        Soruşturma neticesinde verilen bu karar, Türk futbolunun temiz, şeffaf ve adil bir temelde yürümesi için yapılması gerekenden oldukça uzaktır.

        Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından bu karara karşı mutlaka itiraz yoluna gidilecektir.

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        Bu itiraz neticesinde ortaya çıkan bu hukuksuzluğun da giderileceğine olan inancımızı sürdürmek istiyoruz.

        Saha içi haksız rekabetin yanında, saha dışında da artarak devam eden bu haksız rekabetin artık devletimizin ilgili mercileri ile birlikte spor camiasının tüm paydaşları tarafından kabul edilerek, bu haksız rekabetin ortadan kaldırılması gerekmektedir.

        Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, yasal süreçlerin takipçisi olacağımızı, adaletin tam ve eksiksiz bir şekilde tecelli etmesi için elimizden geleni yapacağımızı kamuoyuna duyuruyor;

        Türk sporunun itibarı ve temiz rekabetin korunması adına hukuka olan güvenimizi yitirmeden, ilgili mercileri sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet ediyoruz.

        Saygılarımızla"

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