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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den geri istiyorlar: Kızılyıldız'dan Mimovic açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den geri istiyorlar: Kızılyıldız'dan Mimovic açıklaması!

        Kızılyıldız Genel Müdürü Zvezdan Terzic, devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Ognjen Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2025 - 16:08 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:08
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        Kızılyıldız'dan Mimovic açıklaması!
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        Kızılyıldız, geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'ye gönderdiği Ognjen Mimovic'i için harekete geçti.

        Kızılyıldız'ın genel müdürü Zvezdan Terzic, Mimovic'i takıma geri kazandırmak istediklerini söyledi. Terzic, "Mimovic'in takıma geri dönüşü için uğraşıyoruz." sözlerini sarf etti.

        "ŞANS BULAMAMASI BENİ ŞAŞIRTTI"

        Terzic, ayrıca, "Mimovic, şampiyonluk için ihtiyacımız olan artı bir değer. Fenerbahçe'de ve Zenit'te şans bulamaması beni şaşırttı. O, gerçek ve modern bir hücumcu sağ bek. Mimovic ile konuştuk. Fenerbahçe'nin onun hakkındaki planlarını göreceğiz. Fenerbahçe'de bazı kadro değişiklikleri olacak. Onları kendi aralarında çözmesini bekliyoruz, sonra konuşabilir miyiz göreceğiz. Mimovic'e ihtiyacımız var ve bu transferi satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleştirmek istiyoruz. Fenerbahçe ile anlaşamazsak sağ bek için başka çözümlerimiz var. Kesinlikle bir sağ bek alacağız." dedi.

        Fenerbahçe, Mimovic'i Kızılyıldız'dan almasının ardından 20 yaşındaki genç sağ beki Rusya'dan Zenit'e kiralık olarak göndermişti. Zenit, sezonun ikinci yarısında 6 maça çıkmasının ardından sezon sonunda Mimovic'in Fenerbahçe'ye geri döneceğini açıklamıştı.

        Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olarak gösterilen Mimovic'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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