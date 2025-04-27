Fenerbahçe'den hakem kararlarına tepki: Tüm Türkiye'nin gözü önünde! Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynadığı Gaziantep FK maçındaki pozisyonlarla ilgili bir paylaşım yaptı. Sarı-lacivertli takım hakem kararlarına tepki gösterirken paylaşımında, "Tüm Türkiye'nin gözü önünde!" ifadeleri yer aldı.

Habertürk Giriş: 27.04.2025 - 14:46 Güncelleme: 27.04.2025 - 14:46 facebook

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