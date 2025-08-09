Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den hakem tepkisi! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'den hakem tepkisi!

        Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep FK-Galatasaray maçının sona ermesinin ardından karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan'ın yönetimine dair açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 01:00 Güncelleme: 09.08.2025 - 01:00
        Fenerbahçe'den hakem tepkisi!
        Fenerbahçe'de Sertaç Komsuoğlu, Gaziantep - Galatasaray maçı hakemi Ali Şansalan için açıklama yaptı.

        İşte Komsuoğlu'nun kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı o açıklama:

        Ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbolseverlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.

        Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz.

        TFF Başkan ve Yönetim Kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK’den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır.

        Zira hem VAR ataması hem de Ali Şansalan’ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır.

        MHK Başkanı’nın dünü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır!

        Türk futbolundaki bu kirli yapı, er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir.

        A. Sertaç Komsuoğlu

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili

