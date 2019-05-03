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Fenerbahçe'den Galatasaray'a tepki!

Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e yönelik bir açıklamada bulundu. Açıklamada, "Sayın Cengiz ve camialarına artık üzerimizden iç siyaset yapma stratejilerinde son vermelerini ve kendi gündemlerine dönmelerini tavsiye ediyoruz" denildi

Fenerbahçe

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak son dönemde kulübümüzden tamamen bağımsız ve alakasız bir şekilde rakip camia ve özellikle başkanı tarafından Fenerbahçe üzerinden yaratılmaya çalışılan gündem, oluşturulmaya çalışılan algılar doğrultusunda bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bu bağlamda sözlerimize bu sezon hem ilk yarı hem de ikinci yarıda oynadığımız maçların ardından 10 gün süresince gündemi meşgul eden, ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan camianın başkanının dün medyada yer alan talihsiz açıklamaları ile başlamak istiyoruz.

Kulübüne destek olmanın en benzersiz örneğini her daim gösteren taraftarlarımız, kulübümüzün geleceğimiz için başlattığı Fener Ol kampanyamız için henüz çok kısa sürede çok önemli bir yol kat etmiştir.

Şu an kampanyamızın ilk ayındayken ve kampanyamız doğrultusunda henüz birçok projeyi hayata geçirmemişken rakip camianın zamanında tüm çabaları ile toplamış olduğu bağış miktarının kat ve kat üzerine ulaşmış durumdayız.

Bu somut nedenden ötürü; geçmişte pek çok kez denemelerde bulundukları ancak ne yazık ki camialarından gelen çok kısıtlı destek dolayısıyla “karşılıksız kalan” yardım kampanyalarından yola çıkarak verdikleri kampanya başlatmama kararı kendileri açısından oldukça isabetli bir karardır.

Kendilerine tavsiyemiz bu konuda camialarını kesinlikle Fenerbahçe ile kıyaslamamalarıdır.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün camiasının desteği ve gücü, tarihteki örnekleriyle çok net görülmektedir.

Bu hususa ilaveten 14 Nisan 2019 tarihinde stadımızda kendileriyle oynadığımız maçın ardından günler geçmesine rağmen açıklamalarına devam eden Sayın Mustafa Cengiz’in, VAR kayıtları ile ilgili söylemlerine, basketbol takımlarımızın başarıları karşısında sığındıkları bütçe karşılaştırmalarına ve teknik direktörlerinin Konyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından hakeme sorduğu iddia edilen “Dirar’a neden sarı kart vermediniz” sorusuna yanıt vermeye tenezzül etmek istemiyorduk.

Ancak Fenerbahçe Spor Kulübü mecbur kalmadıkça hiçbir şekilde rakiplerine dair açıklama yapmazken rakip camia tarafından ısrarla ortaya konulmaya devam edilen bu adımlar, ana amaç ve hedefin sürekli Fenerbahçe üzerinden algı yaratma gayretinde olduklarını açıkça göstermektedir.

Bu noktada Fenerbahçe Spor Kulübü olarak suskunluğumuzu koruduğumuz bir konuda da artık görüşümüzü dile getirmek isteriz; Rakibimizin 2.başkanı Sayın Abdürrahim Albayrak tarafından yapılan kural, etik dışı VAR açıklamalarından sonra bir kez daha emin olduğumuz şey; Türk futbolunun tüm detaylarıyla yeniden ele alınıp acilen ve ivedilikle temizlenmesi gerektiğidir.

Şunu özellikle hatırlatmak istiyoruz; inandırıcı olmak için sadece kendi aleyhinize yapıldığını düşündüğünüz hatalarda ortalığı yangın yerine çevirmektense geçmişte de olduğu gibi bu sezon da lehinize yapılan pek çok kritik hakem hatalarına da değinebilmeli, gündeme getirebilmelisiniz.

Bu doğrultuda olumsuz bir maç skoru sonrası aleyhinize yapılan ya da yapıldığını düşündüğünüz her konuda kurumlara baskı kurarak, hakemleri zan altında bırakarak, algı yönetimi yaparak, medyadaki kalemşörlerinizi harekete geçirerek mağduriyet yaratma çabalarınıza benzer davranışları sergileyen başka bir kulüp daha var mı?

Sahip olduğunuz saldırgan tavır ve agresif üslubun, söz konusu menfaatleriniz olduğunda fair play, kural, etik gözetmeksizin attığınız adımlar ve ortaya koyduğunuz söylemlerin, bu tarz davranışların birbirleriyle mücadele eden başka hiçbir kulüpte bulunmadığını, Türk spor camiasının tüm bireylerinin gördüğüne inanıyoruz.

Son olarak; Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın deplasmanda oynadığı final serisi 4.maçının ardından gazetelere yansıtılan ‘Mustafa Cengiz Semih Özsoy’un elini sıkmadı’ haberlerine karşı tüm kamuoyuna söylemek istediğimiz dört yönetici ile temsil edildiğimiz ve takımımızın galibiyetiyle ayrıldığımız maç öncesinde Sayın Cengiz salon koridorlarına gelerek başta Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerimizin elini sıkmış, hoş geldiniz demiştir.

Ancak soyunma odası koridorlarında bu şekilde davranan Mustafa Cengiz, muhtemelen camia içi siyaseti nedeniyle maç sırasında Kulübümüze, Başkanımıza ve Başkan Vekilimize dakikalarca edilen küfürlere karşın hiçbir tepki göstermemiş veya gösterememiştir.

Sayın Cengiz’e önerimiz tenhada farklı kalabalıkta farklı davranmamasıdır.

Bu vesileyle Sayın Cengiz ve camialarına artık Fenerbahçe üzerinden iç siyaset yapma stratejlerine son vermelerini ve kendi gündemlerine dönmelerini önemle tavsiye ederiz.

Aksi takdirde, bu açıklamalarımızın sadece başlangıç olduğunu hem kendilerine hem kamuoyuna saygıyla iletiriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

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