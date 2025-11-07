Fenerbahçe'den penaltı paylaşımı!
Fenerbahçe Kulübü, Viktoria Plzen maçının ardından son saniyelerde verilmeyen penaltı pozisyonunu sosyal medya hesabından paylaşıp, maçın hakemi Allard Lindhout'a göndermede bulundu.
Fenerbahçe Kulübü, Viktoria Plzen maçında Duran'ın yerde kaldığı skandal penaltı pozisyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Sarı-lacivertlilerin X hesabından yapılan paylaşımda, pozisyonu VAR'da izlemesine rağmen kararını değiştirmeyen hakem Allard Lindhout'a göndermede bulunuldu.
Duran'ın şortundan çekildiği pozisyona yer verilen paylaşımda İngilizce olarak şu ifadeler kullanıldı:
Şortunu çıkardı
VAR: İnceleme önerilir.
Hakem: Devam