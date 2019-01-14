Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katarak ilk transferini yapan Sarı-Lacivertliler, listesindeki diğer isimlerden de kısa süre içerisinde olumlu sonuç almayı bekliyor.
Ersun Yanal'ın hücum hattında takviye önceliğini forvetten ziyade kanat oyuncusuna vermesi nedeniyle çalışmalar bu yönde devam ediyor.
Dün Fransa Ligue 1'de oynanan Nantes-Rennes maçını izleyen Fenerbahçeli scoutların, burada birkaç oyuncuyu yakın takibe aldıkları öğrenildi.
Listenin en başındaki ismin ise Rennes forması giyen Mbaye Niang olduğu iddia edildi.
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen golcü oyuncu, geçtiğimiz sezonun başında Milan'dan 11 milyon Euro bedelle Torino'ya transfer olurken sonrasında Fransa'nın Rennes takımına kiralanmıştı.
Burada beklenen performansı sergileyemeyen yıldız oyuncu, çıktığı 20 maçta sadece 1 kez fileleri buldu.
Yetenekli ismin bu durumundan Torino'nun da memnun olmadığı belirtilirken İtalyan ekibinin Niang'ı geri çağırıp kendisini daha iyi gösterebileceği bir takıma kiralamayı düşündüğü bildirildi.
Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu için uygun şartların oluşması halinde kiralık teklifi yapacağı öne sürüldü.
Sarı-Lacivertliler'in aynı maçta Nantes takımından ise Anthony Limbombe'yi mercek altına aldığı bildirildi.
Fransız ekibinin sezon başında Club Brugge'den 8 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 24 yaşındaki futbolcu, sol kanatta görev yapıyor.
Ligue 1'deki 14 maçta sadece 1 asist üreten oyuncu, bekleneni henüz veremezken Nantes'ın kiralam formülünü düşünmesi halinde harekete geçilebilir.
Ryan Babel'in ayrılığı sonrası adı şu sıralar Beşiktaş'la da anılan Yevhen Konoplyanka ise Fenerbahçe'nin de kanat alternatiflere arasında yer alıyor.
Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ukraynalı yıldız, Alman ekibine 2 sezon önce 12.5 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu.
Bu sezon 14 resmi maçta 2 asist üretebilen Konoplyanka için, ilk temaslardan olumlu sonuç alınması halinde tüm şartlar zorlanacak.
Kanarya'da Victor Moses konusu ise oyuncunun Premier Lig'deki tekliflere öncelik vermesi nedeniyle beklemeye alındı.
Yıldız ismin Ada'dan herhangi bir ekiple anlaşamaması halinde ise transfer tekrar gündeme gelebilir.
Kanarya'nın hücum hattında bu gelişmeler yaşanırken Serdar Aziz ve Tolgay Arslan konusunda bekleyiş sürüyor.
Sarı-Lacivertliler, el sıkıştığı iki yıldızdan Serdar'ın Galatasaray'la bonservis sorununu çözmesini beklerken Beşiktaş'tan da Tolgay için indirim bekliyor.
İki oyuncu ile temasta olan yönetimin, transfer döneminin son gününde de olsa resmi imzaları attırmak istediği kaydedildi.
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