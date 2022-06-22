Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Birçok futbolsever tarafından yakından takip edilen maçın ne zaman ve nerede oynanacağı merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi eleme maçı Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç hakkında merak edilen soruların yanıtı...

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu maçlarının tarihleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçlar 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak. İlk maçın nerede oynanacağı ise henüz belli olmadı.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe Dinamo Kiev engelini geçerse muhtemel rakipleri de belli oldu;

Sturm Graz

Monaco

Union Sg

Midtjylland/Aek Larnaca