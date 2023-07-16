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        Fenerbahçe Dominik Livakovic'le anlaşmaya vardı!

        Transfer döneminin flaş takımı Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Gece yarısı Dusan Tadic'i açıklayan sarı-lacivertliler, kaleci Dominik Livakovic transferinde de mutlu sona ulaştı. Fenerbahçe'nin, her konuda anlaşmaya vardığı Hırvat kalecinin transferini kısa süre içinde resmen açıklaması bekleniyor.

        Habertürk
        Giriş: 16.07.2023 - 09:32
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        Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor... Bu yaz şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor...

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        Sarı-lacivertliler, bir süredir görüşme halinde olduğu Hırvat Dominik Livakovic'le her konuda anlaşmaya vardı.

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        28 yaşındaki file bekçisiyle daha önce anlaşan sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun kulübü Dinamo Zagreb'le de ödenecek bonservis konusunda el sıkıştı.

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        BONSERVİSİ 9 MİLYON EURO

        Fenerbahçe'nin tecrübeli kaleci için Hırvat kulübüne 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

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        Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Livakovic'in bugün veya yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli kulüple 4 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Başarılı eldiven daha sonra sarı-lacivertlilerin kampına katılacak.

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        TARAFTARLARA VEDA ETTİ

        Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb'in Hajduk Split ile karşılaştığı Süper Kupa maçının ardından taraftarlara veda etti.

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        Hajduk Split'i Martin Baturina'nın 52. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan Dinamo Zagreb'de kaleci Dominik Livakovic, tribünlere giderek taraftarlara el salladı.

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        DÜNYA KUPASI'NDA PARLADI

        Hırvatistan Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla adından söz ettiren 28 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 49 gol yerken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

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        Kariyeri boyunca ülkesi Hırvatistan'da forma giyen Livakovic, sırasıyla NK Zadar, NK Zagreb ve Dinamo Zagreb'in kalesini korudu.

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        Öte yandan Livakovic transferinin ardından Fenerbahçe'de Altat Bayındır ile yolların ayrılması bekleniyor.

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