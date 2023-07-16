Fenerbahçe Dominik Livakovic'le anlaşmaya vardı!

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Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor... Bu yaz şu ana kadar Ryan Kent, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Umut Nayir, Sebastian Szymanski ve Dusan Tadic'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor...