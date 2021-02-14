"Mesut’un sahada olması Sosa’nın performansını da arttırdı. Çok net olarak gördük ki, Mesut takımın lideri. Oynadığı oyun, davranış ve arkadaşlarını yönlendirmesi bunun en somut göstergesiydi. Fenerbahçe, Mesut’un gerçek performansına kavuşması ile çok farklı bir kimliğe kavuşacak. Ayrıca şu an sakatlıklardan dolayı oynamayan Gustavo, Pelkas ve İrfan Can’ın takıma katılmasıyla birlikte çok farklı bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Teknik becerileri yüksek oyuncuların bir arada oynamasıyla Fenerbahçe beklenen hatta özlenen güzel futbolu gösterecektir. Mesut’un oyunda kaldığı süre içerisinde, ne kadar becerili olduğuna tanık olduk. Yanına katılacak, aynı anlayış ve teknik becerisi yüksek oyuncular Mesut’u da daha etkili kılacaktır. Karagümrük karşısında iki ayrı Fenerbahçe izledik. İlk 45 dakika neredeyse tek kale oynandı. Pas oyunu ve rakibe yapılan baskı bugüne kadar çok da görmediğimiz bir oyundu. İkinci yarı, yorgunluk ve Karagümrük'ün biraz daha öne çıkması karşısında zorlandılar. 60 dakikalık iyi oyun göz doldurdu"