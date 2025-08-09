Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Feyenoord'a bileniyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Feyenoord'a bileniyor!

        Fenerbahçe, 12 Ağustos Salı günü evinde Feyenoord ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 15:01 Güncelleme: 09.08.2025 - 15:01
        F.Bahçe, Feyenoord'a bileniyor!
        UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında 12 Ağustos Salı günü Chobani Stadı'nda Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe, zorlu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

        Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

