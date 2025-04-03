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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı! - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin son dakikalarında iki takım arasında tansiyon yükselirken, maç durduruldu. Olaylar sonrası hakem Cihan Aydın; Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 00:18 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:44
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        Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının son dakikalarında kavga çıktı.

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        Oyuncular arasında tansiyon düşmezken, emniyet güçleri olaylara müdahale etti.

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        Hakem Cihan Aydın ise, iki takım arasında çıkan kavganın ardından kısa süre oyunu durdururken, olayların sakinleşmesinin ardından oyunu yeniden başlattı.

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        5 KIRMIZI KART BİRDEN!

        Pozisyonun ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay; Fenerbahçe'de ise yardımcı antrenör Salvatore Foti, Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.

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        İşte o anlar...

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