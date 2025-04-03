Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Mücadelenin son dakikalarında iki takım arasında tansiyon yükselirken, maç durduruldu. Olaylar sonrası hakem Cihan Aydın; Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Fred, Mert Hakan Yandaş ve Salvatore Foti kırmızı kart gördü.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının son dakikalarında kavga çıktı.
İki takımın yedek kulübelerinin karıştığı kavga, sahaya kadar yansıdı.
Oyuncular arasında tansiyon düşmezken, emniyet güçleri olaylara müdahale etti.
Hakem Cihan Aydın ise, iki takım arasında çıkan kavganın ardından kısa süre oyunu durdururken, olayların sakinleşmesinin ardından oyunu yeniden başlattı.
5 KIRMIZI KART BİRDEN!
Pozisyonun ardından Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay; Fenerbahçe'de ise yardımcı antrenör Salvatore Foti, Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü.
İşte o anlar...