Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:

1 NİSAN SALI

Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün

2 NİSAN ÇARŞAMBA

Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın

3 NİSAN PERŞEMBE

Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan

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