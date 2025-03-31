Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Cihan Aydın
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45’te Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek.
TFF’den yapılan açıklamaya göre çeyrek final karşılaşmalarını yönetecek hakemler şu şekilde:
1 NİSAN SALI
Konyaspor – İskenderunspor: Ozan Ergün
2 NİSAN ÇARŞAMBA
Trabzonspor – Bodrum FK: Zorbay Küçük
Fenerbahçe – Galatasaray: Cihan Aydın
3 NİSAN PERŞEMBE
Beşiktaş – Göztepe: Atilla Karaoğlan
İKİ TAKIMIN BU SEZON 3'ER MAÇINI YÖNETTİ
Derbinin hakemi Cihan Aydın, bu sezon iki takımın da 3'er lig maçını yönetti.
Fenerbahçe, 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
Galatasaray ise 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.