        Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali hangi kanalda?

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinde maç saatinde değişikliğe gidildiği duyurdu. Bu kapsamda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali hangi kanalda? İşte Turkcell Süper Kupa finalinin tarihi ve saati...

        Giriş: 09.01.2026 - 21:35 Güncelleme: 09.01.2026 - 22:44
        Turkcell Süper Kupa finali dev bir maça sahne oluyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu sezon yeni formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'da final derbiye sahne olacak. Galatasaray yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali hangi kanalda?" İşte derbinin muhtemel 11'leri...

        FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa final maçı 10 Ocak Cumartesi günü saat 18.45'te oynanacak.

        TFF DUYURDU!

        Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının başlama saati, yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı sebebiyle 20.30'dan 18.45'e çekildi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından maç saatinde değişikliğe gidildiği belirtildi

        DERBİDE 405. RANDEVU

        Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

        Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

        GALATASARAY'DA 2 EKSİK

        Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe'de kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın ise maç saati belli olacak.

        Milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        FENERBAHÇE

        Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

        GALATASARAY

        Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

