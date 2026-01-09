Turkcell Süper Kupa finali dev bir maça sahne oluyor. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Bu sezon yeni formatıyla ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenen Süper Kupa'da final derbiye sahne olacak. Galatasaray yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 mağlup ederken, Fenerbahçe ise Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Peki, "Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Kupa finali hangi kanalda?" İşte derbinin muhtemel 11'leri...