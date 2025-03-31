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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın ilk kez derbi yönetecek - Galatasaray Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Cihan Aydın ilk kez derbi yönetecek

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez derbide görev alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 14:16 Güncelleme: 31.03.2025 - 14:16
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        Cihan Aydın ilk kez derbi yönetecek
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray, çarşamba günü saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Bu derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Pakkan olacak.

        Bursa bölgesi hakemi olan Cihan Aydın, kariyerinde ilk kez bir derbi müsabakasında düdük çalacak.

        BU SEZON 21 MAÇ YÖNETTİ

        Cihan Aydın, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 20 ve 1. Lig'de 1 olmak üzere 21 karşılaşmayı yönetti. Aydın, ayrıca 8 defa da VAR'da görevlendirildi. 32 yaşındaki hakem, bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 3'er maçında düdük çaldı.

        Cihan Aydın, sarı-lacivertlilerin son olarak 16 Mart'ta Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı müsabakada görev yaparken, sarı-kırmızılıların da 2 Mart'ta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldığı mücadeleyi yönetti.

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