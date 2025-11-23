Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, galibiyet serisini 5'e çıkardı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, galibiyet serisini 5'e çıkardı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Çaykur Rizespor'u mağlup ederken galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 22:07 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:07
        Fenerbahçe, galibiyet serisini 5'e çıkardı!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 5-2'lik skorla yendi.

        Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren gollerin 2'si Marco Asensio'dan gelirken, Talisca, Youssef En-Nesyri ve Archie Brown da 1'er gol kaydetti. Kanarya, 5 Ekim'de Samsunspor deplasmanında golsüz berabere kaldığı müsabakanın ardından çıktığı 5 maçı da kazandı. Tedesco'nun öğrencileri, bu süreçte Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Beşiktaş, Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında 3'er puan elde etti.

        Fenerbahçe, bugün aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkardı. Sarı-lacivertliler, 14. haftada 1 Aralık Pazartesi günü derbide Galatasaray ile evinde karşılaşacak.

