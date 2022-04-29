Fenerbahçe Gaziantep CANLI İZLE! Fenerbahçe Gaziantep maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep maçı şifresiz canlı izle

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig 35.hafta maçında Gaziantep ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Gaziantep canlı izlemek isteyem futbolseverler Fenerbahçe Gaziantep maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aradı. İşte, Fenerbahçe Gaziantep Muhtemel 11'ler...

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe Gaziantep mücadelesi 29 Nisan Cuma günü 20:30'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Türkiye Süper Lig maçında Gaziantep'i konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Sarper Barış Saka yönetecek.

Fenerbahçe- Gaziantep FK 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir