Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı yazar yorumları
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yı Edin Dzeko'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek sezona üç puanla başladı. Spor yazarları, sarı-lacivertlilerin Gaziantep karşısındaki performansını köşelerinde değerlendirdi.
Uğur Meleke (Hürriyet): Fenerbahçe için olumlu tablo sadece 20 dakika sürdü. 2-0’dan ve hemen peşinden gelen Maxim’in sorumsuz kırmızı kartından sonra farklı bir perde başladı maçta. Eksik kalan Gaziantep doğal olarak uzun oynamaya başladı, umutlarını Markovic’le Gradel’in hızına ve duran toplara bağladı. Bir duran toptan da Arda’yla gol buldular hatta. Lâkin bu 70 dakikada eksilen sadece Gaziantep değildi; Fenerbahçe de bu bölümde bir türlü topun hızını artıramadı, seri paslaşamadı ve bir kişi fazla oynamanın avantajını tabelaya yansıtamadı. Yani maçın 10’a 11 oynanması ne Antep’e, ne Fenerbahçe’ye yaradı dün aslında.
Sonuç olarak eğer dün iki saat boyunca televizyon başında sabredip bu tatsız-tuzsuz maçı izlemeyi başardıysanız elinizde kalan aşağı yukarı şu: İtirazlar ve tartışmalarla sürekli duran bir oyun. Kartlar, penaltılar, VAR incelemeleri... Çoğunlukla itiş kakış. Ve o itiş kakış arasına sıkışmış biraz futbol kırıntısı.
Gürcan Bilgiç (Sabah): Ne olduysa, 23. dakikada Maxim'in kendini attırmasından sonra oldu. O dakikaya kadar Fenerbahçe temposunu ve coşkusunu koruyarak maça sıkı sıkıya sarılmıştı. Skoru da Dzeko'nun usta işi iki golü ile 2-0'a getirdiler. Kadıköy akşamı tribünleriyle, sahasıyla güzel bir gecenin eşiğindeydi. Rakibin 10 kişi kalması ile birden bire vitesi üçe çektiler. Maçın bittiğini düşündüler ve akışa kendilerini bıraktılar. Gaziantep takımının da isteği buydu; mümkün olduğu kadar oyunu yavaşlatmak.
İsmail hoca iki sekiz numara 'Szymanski-Mert Hakan) oynayarak daha darbeli ön taraf istedi. Dzeko da katıldı onlara, Tadic'in kulvarı da açıldı, kanatlar da pasları rakip kaleye yüzü dönük buldu. VAR kararıyla (doğruydu) geri alınan penaltı sonrasında Antep duran topla farkı bire indirdi. Maxim'in sorumsuzluğu, bu takımı ve inancı "sabote etti" desek, yanlış olmaz. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk üç değişikliği de sakatlıktan oldu. Bu 'ünlemi' de yazının sonuna bırakalım.
Serdar Ali Çelikler (Habertürk): Fenerbahçe maçı kazandı. Ama Maribor maçı da bu maç da gösterdi ki takımın oyunu yeterli değil. "Daha iyi olacağız" demenin bir manası yok. Takımın oyun stratejisinin daha iyi belirlenmesi şart. Sadece transfere bakmamak lazım. Oyun mantalitesi akışkan ve planlı olmak zorunda. Hücum çalışmaları, misal duran top setleri yapılmamış. 3. hafta sonrasındaki milli arada iyi ama çok iyi çalışılmalı. Maribor maçında da akabindeki Samsun deplasmanı düşünülerek rotasyon yapılmalı.
Son sözüm İsmail Hoca'ya.. Her maç böyle tıknefes olursa oyuncularının bazıları ıslıklanır. Akıcı ve süreklilik arz eden futbol, oyuncularınıza karşı da sorumluluğunuzdur.. Son 6 dakikada 10 kişilik Antep'e ecel terleri dökmek İsmail Kartal'a yazar.. Bir sözüm de taraftara.. İyi başladınız tamam da Allah aşkına bin yıllık mehter marşı tezahüratını değiştirin, yeni beste bulun artık..
Faik Çetiner (Fanatik): İsmail Kartal, ligin ilk maçında yeni transferlerin hepsini sahaya sürmüştü. Sadece Mert Hakan sahada, Zajc kulübedeydi. İlk 20 dakika dolmadan Tadic ve Szymanski’nin nefis asistlerini usta Dzeko klas vuruşlarla gole çevirince maç kolay bir oyuna döndü. Gollerden sonra sarı kartı olan Maxim’in takımına ihanet edişi ile Gaziantep FK sahada 10 kişi kaldı. Bu tabloya bakınca ister istemez ‘Bu maç bitti’ dedik. Devre bitimine yakın Osayi’nin sakatlanmasıyla, oyuna Oosterwolde girdi, sol beke geçti, Ferdi sağ beke. Rakip 10 kişi iki farkla öndesin, oyuna Mert Müldür girse, Ferdi yerinde oynasa ne olur?
Devre biterken Oosterwolde’nin gereksiz faulu, duran top ve sonrasında Arda Kızıldağ’ın golü gelince, şaşırmayan kalmadı. Son bölüm tamamen rakip sahada oynandı. Fenerbahçe çok pozisyon buldu, gol atamadı. Sonuçta 10 kişi kalmış rakibini, taraftarına keyif veremeden yendi. Fenerbahçe yeni bir takım, zamana ihtiyacı var. Her şeye rağmen lige kazanarak başlamak önemli.
Ercan Güven (Milliyet): Süper Lig’in ilk veya son haftasındaki puanlar arasında bir fark yok ki!.. Aynı rakamlarla yazılıyorlar, aynı özgül ağırlığı taşıyorlar, ister topla, ister çıkar; dört işleme aynı etkiyi yapıyorlar! Galatasaray’ın iki kayıpla başladığı açılış haftası, Cumhuriyet Altını gibi üç puanı cüzdana koymak her şampiyon adayının temennisi, Fenerbahçe’nin hasretiydi; gerçekleşti.
Hatırlayın geçen sezona Ümraniyespor beraberliği ile siftah yapıp, dördüncü hafta Konyaspor’a verilen üç puanı. Ümitler nefes borusuna kaçan lokmalar haline gelmişti. Fenerbahçe karşısında altı ay önce dehşeti yaşamış, ligden soğumuş, nekahat devresindeki Gaziantep’in ne kadar şansı olabilirdi zaten. Tuhaf maçın 23. dakikasında Gaziantep eksilmiş ama direncini kaybetmemiş, Fenerbahçe’nin ise anlaşılmaz bir şekilde temposu, organizasyonu, kazanma arzusu, uçup gitmişti. Geriye bir tek üç puan kaldı açılışta kazanılmış.
Ne denir Fenerbahçe’ye?.. Eh işte!..
Engin Verel (Akşam): Fenerbahçe'nin açılıştaki coşkusu dikkat çekti. Tribünler doluydu ve Gaziantep karşısında sahaya 6 yeni transferle çıkan İsmail Kartal'ın takımı da çok coşkuluydu. Bu atmosferin hakkını veren bir başlangıç da yaptı Fenerbahçe. Edin Dzeko'nun iki golde de bitiriciliği bu bölgede oynayan futbolcularımız için de derslikti. Sebastian Szymanski'nin de performansı Fenerbahçe'nin geleceği adına umut vericiydi.
Hem Dzeko'nun hem de Szymanski'nin sınıfı iftiharla geçtiğini söylemeliyim. İki kez dün penaltı noktasına gelen Tadic'in ise ilk maçta şans yanında değildi. Önce hakem verdiği penaltıyı iptal etti, sonra Gaziantep kalecisi Batuhan Şen harika bir kurtarışla ona gol şansı vermedi. Coşkulu olmanın yanında, sonuç odaklı futbol oynamak da önemli. Fenerbahçe bu sezon şampiyon olur mu bilemem ama gol kralının yine Fenerbahçe'den çıkacağını düşünüyorum.
Ömer Üründül (Sabah): Fenerbahçe kaliteli yıldız oyuncuları ile birlikte maça çok tempolu ve etkili bir ofansif anlayışla başladı. Usta golcüsüyle kısa sürede 2 farklı skor avantajı yakaladı. Ancak devre ortasında Maxim zorla kendini attırınca Fenerbahçe'nin futbol iştahı bir anda kayboldu. Nitekim son dakikalarda hem taraftarı hem Fenerbahçeli futbolcuları stres bastı. Birkaç tehlike kokan Gaziantep girişimleri oldu. Sonuçta 3 puan kazanıldı.
Tabii ki ilk maçlar her zaman enteresan oluyor. Ama ben her şeye rağmen Fenerbahçe'de olumlu bir ışık gördüm. Tadic takımın adeta saha içi yönetmeni. Dzeko'nun kalitesi belli, hem golcü hem de gerektiğinde orta sahanın içine girip sistemi işleten bir yapısı var. Szymanski de zaten Feyenoord'dan tanıdığımız iyi bir kumaş. Bu takımın içine Fred ve Cengiz girecek. O zaman daha da güçlü bir takım oluşacaktır.
Tayfun Bayındır (Milliyet): Ligin ilk maçına mükemmel bir giriş yaptı Fenerbahçe... Daha 20. dakikaya girilmemişti ki, iki olağanüstü santrfor golüyle sarı-lacivertliler öne geçmişti bile. Yüzde 80 nem, 27 derece sıcaklık altındayken ve 11’e 11 oynanırken, bu skoru elde ettiler. 23. dakikada Gaziantep bir eksilince ‘fark geliyor’ derken, garip bir şekilde Fenerbahçe takımı el frenini çekiverdi. Neden böyle oldu, açıkçası kendi adıma bir anlam yükleyemiyorum. Sadece ben değil, tüm Fenerbahçe taraftarının da merak ettiği bu sorunun yanıtını, Fenerbahçe teknik ekibi ve özellikle İsmail Kartal da bu maçın değerlendirmesini yaparken arayacaklardır.
Birinci sorum, Altay Bayındır ile ilgili. Onun yerinde daha tecrübeli bir kaleci olsa, sanırım dünkü golü yemez, en azından o pozisyonda topu bir şekilde dışarı atardı.
İkinci sorum ise İsmail hocanın tercihleriyle ilgili. İkinci yarıya Mert Hakan Yandaş yerine Zajc ile başladı. Mert sakatlandı da mı bu değişiklik oldu bilmiyoruz. Ama 10 kişi kalmış rakibinizin karşısında Szymanski oyundayken, Zajc ile başlıyorsanız, bu tercihiniz sorgulanır. Gördük ki, aynı pozisyonda oynayan iki oyuncu, son derece verimsiz bir orta saha yarattı. Oysa küskün Batshuayi ile ikinci yarıya başlamak, hem eksik ve yorgun rakibinizi yıpratır, hem de Belçikalı futbolcuya moral aşılardı. Ayrıca daha fazla pozisyon zenginliği ortaya çıkardı.
Ahmet Çakar (Sabah): Fenerbahçe, mükemmel başladığı Gaziantep FK maçını her geçen dakika zora soktu. Çok tuhaf, karşılaşmaya harika başladılar. Edin Dzeko'nun art arda gelen iki golü ve sonrasında çıkan kırmızı kart, aslında oyunu bitirmişti. O kırmızı karttan sonra herhalde dünya üzerinde yaşayan tüm futbolseverler, maçın 4'e, 5'e hatta 6'ya gidebileceğini öngörmüşlerdir. Fakat ne olduysa rakip 10 kişi kaldıktan sonra oldu.
Fenerbahçe, oynayamamaya başladı. Aslında Gaziantep'in golünde şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'nin kalecisi, bu topu kurtarmalıydı. Son saniyede Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyon penaltı değil. Fenerbahçeli oyuncu, topu kendi kalesinden orta sahaya doğru uzaklaştırmak isterken top, önündeki Fenerbahçeli'nin eline çarptı. Devam kararı doğru.
Serkan Akcan (Fanatik): Dzeko sahanın en yaşlısıyken Oosterwolde Fenerbahçe’nin en genç ismiydi. Futbolda yaşın önemi yok demek hayatın normal akışına aykırı elbette. Lakin her futbolcu Oosterwolde gibi genç olacağına Dzeko gibi yaşlı olmayı ister. Dzeko yaşının sorun teşkil etmeyeceğini defalarca anlatmaya çalışmıştı. 3 ay önce Şampiyonlar Ligi finaline çıkması, kariyerinin en çok resmi maçını oynadığı sezonu geride bırakması gibi detayların üstüne açılış maçının ilk 20 dakikasında attığı 2 gol uzunca bir süre yaş tartışmalarını rafa kaldırtmak içindi sanki. Zimbru ve Maribor maçlarının başlangıç senaryosunda Tadiç’in konumlanmasının Fenerbahçe için ne kadar önemli olduğunu göstermişti.
Lige başlarken İsmail Kartal maceraya girmemeyi tercih etti. Maribor maçının başlangıç değil bitiriş planı üzerinde duran Kartal, Tadiç’i sol kenarda kullandı. Tadiç sol kenardan oyun kurduğunda çok daha verimli oluyor. Gaziantep FK, 2-0 geri düşmesinin ardından Maxim’in protestodan çift sarı kartla atılması oyunun senaryosunu değiştirdi. Gaziantep’in direnci yükseldi, oyunu dar alana çektiler ve üstüne bir de duran toptan attıkları golle devreye moralli girdiler. Fenerbahçe ikinci yarıda topa sahip oldu, pozisyon buldu, bir de penaltı kaçırdı. Başlangıç planı ne kadar iyiyse bitiriş kötüydü.
Erman Toroğlu (Fotomaç): İlk yarıda Fenerbahçe zaman zaman iyi şeyler yaptı. Topu iyi kullanan oyuncuları var. Daha önce şunu söyledim; Fenerbahçe'nin maçlarına gidilir, heyecan verir, gol yer, gol atar... Hareketli oynuyorlar dedim. Gaziantep 10 kişi kaldıktan sonra rakip bozulacağına Fenerbahçe bozuldu. Gerekli işleri yapamadılar. Gol pozisyonuna giriyorlar ama gol pozisyonlarını da rahat veriyorlar. Ev sahibi ilk yarıda bazen iyi pres yaptı o vakit de rakip topları uzun uzun oynadı ve çok topu kaparak tekrar hücuma kalktılar. Zaten o sırada iyi oynuyor gözüktüler sonra bu presi yapamayınca rakip top çevirmeye başladı. Gaziantep 10 kişi olmasına rağmen daha rahat oynamaya başladı.
Maxim bir pozisyona itiraz etti, hakem yanlış karar verebilir, sonra uzatıp sarıdan sonra kırmızı kartı gösterdi. O zaman insanın kafası karışıyor. Acaba Maxim, Gaziantep'ten ayrılmak mı istiyor? Böyle bir pozisyonda takımını 10 kişi bırakmak kabul edilemez. F.Bahçe'de iyi oyuncular var ama daha tam bir takım havasını gösteremiyorlar. Biraz zamana ihtiyaçları var. Diyorlar ki Galatasaray ve Fenerbahçe çok transfer yaptı, ligi açık ara forse eder. Böyle oynarlarsa edemezler. Sezon başı diyoruz ama iki takım da Avrupa'da eleme maçları oynadı.