Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı yazar yorumları

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Birinci sorum, Altay Bayındır ile ilgili. Onun yerinde daha tecrübeli bir kaleci olsa, sanırım dünkü golü yemez, en azından o pozisyonda topu bir şekilde dışarı atardı.

İkinci sorum ise İsmail hocanın tercihleriyle ilgili. İkinci yarıya Mert Hakan Yandaş yerine Zajc ile başladı. Mert sakatlandı da mı bu değişiklik oldu bilmiyoruz. Ama 10 kişi kalmış rakibinizin karşısında Szymanski oyundayken, Zajc ile başlıyorsanız, bu tercihiniz sorgulanır. Gördük ki, aynı pozisyonda oynayan iki oyuncu, son derece verimsiz bir orta saha yarattı. Oysa küskün Batshuayi ile ikinci yarıya başlamak, hem eksik ve yorgun rakibinizi yıpratır, hem de Belçikalı futbolcuya moral aşılardı. Ayrıca daha fazla pozisyon zenginliği ortaya çıkardı.