Fenerbahçe, Gaziantep FK maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli oyuncular, taktik ve bireysel uygulamalarla idmanı noktaladı.
Fenerbahçe kafilesi, akşam saatlerinde Gaziantep'e hareket edecek.
Sarı-lacivertli takım, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.