F.Bahçe, hâlâ emekliye emekliye gidiyor. Düzelirler mi? Şu görüntü ile zor! Aynen G.Saray gibi… Ama onlar, milli maç arası, Avrupa maçları diyecekler yani hep bahaneleri var. En son kurtuluş da ocak ayındaki transfer dönemi. Bu masalları her sene dinledik hâlâ da dinliyoruz. Cüneyt Çakır'ın, Mert Hakan'a 2. kartı vermesi gerektiğini söyleyen çok oldu ama 'Hayır!' Çakır doğru karar verdi. Çünkü hakemlere verilen talimatlar böyle.