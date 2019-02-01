Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak. Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki Göztepe ise Süper Lig'deki son iki maçını kaybetti. Haftaya 22 puanla 12. sırada giren Göztepe, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi evinde 1-0 yenmişti.

FENERBAHÇE - GÖZTEPE

FENERBAHÇE:Volkan, Isla, Neustadter, Sadık, İsmail, Mehmet Topal, Benzia, Mehmet Ekici, Dirar, Ayew, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Reis, Titi, Lumor, Alpaslan, Borges, Castro, Halil, Serdar, Jerome

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

SAAT: 20:30

HAKEM: Suat Arslanboğa

STAT: Ülker

YAYIN: beIN SPORTS 1

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig'de 20. haftanın perdesi Fenerbahçe-Göztepe maçıyla açılıyor. Sarı-lacivertliler ile Göztepe, bu maçla Süper Lig'de 50. kez birbirlerine rakip oluyor.

İki takım arasında geride kalan 49 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 19 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 73-33 üstünlüğü bulunuyor. Sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, ligde İstanbul'da 24. kez karşılaşacak.

Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 14-2 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 7 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 47, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da Fenerbahçe karşısındaki galibiyetlerini 1966-1967 sezonunda 1-0, 1999-2000'de de 3-2'lik sonuçlarla elde etti.

Fenerbahçe, İstanbul'daki 23 maçın 12'sinde Göztepe'den gol yemedi, sadece 5'inde gol yollarında suskun kaldı.

Öte yandan iki takım arasında 1959-1960 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Bursa'da yapıldı ve golsüz sona erdi.

Geçen sezon İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 49 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı.

1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.

GÖZTEPE DEPLASMANDA BAŞARISIZ

Ligin ikinci devresinin ilk iki maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-2, geçen hafta da İzmir'de Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 20. haftaya 22 puanla 12. sırada girdi.

Bu sezon şimdiye kadar deplasmandaki 10 karşılaşmada 2 galibiyet ve 8 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, dış saha maçlarında en başarısız ekipler içinde yer alıyor.

Göztepe'de sarı kart cezalısı Andre Poko'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Nabil Ghilas, Lamine Gassama, Axel Ngando, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte Celso Borges ile Tayfur Bingöl sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE KAZANIRSA İLK KEZ

Ligin 19. haftasında Evkur Yeni Malataspor'u 3-2 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son veren sarı-lacivertliler, 20 puanla 14. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, İzmir ekibini eli boş göndermesi durumunda bu sezon ligde ilk kez üst üste iki maç kazanacak.

HASAN ALİ KALDIRIM VE SKRTEL CEZALI

Fenerbahçe'de kart cezalıları Hasan Ali Kaldırım ve Martin Skrtel, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan aldığı 3 maçlık cezanın ikincisini çekecek Skrtel ile sarı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım, Göztepe karşısında kadroda olmayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin de görev alamayacak.

Öte yandan sarı-lacivertlilerde Roberto Soldado, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Mauricio Isla ve Yassine Benzia sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

FENERBAHÇE ARA TRANSFER DÖNEMİNİ HAREKETLİ GEÇİRDİ

Fenerbahçe, futbolda ara transfer dönemi diye adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminde en hareketli dönemlerinden birini yaşadı.

Ara transferdeki en hareketli sezonlarından birini 4 futbolcu aldığı 2002-2003'te Sergiy Rebrov, Erhan Albayrak, Vladimir Beschastnykh ve Kemal Aslan'ı kadrosuna katarak yaşayan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra da benzer bir transfer hareketliliği geçirdi.

Kadrosunu Evkur Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Galatasaray'dan Serdar Aziz, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan, Empoli'den Miha Zajc ve Chelsea'den kiralık olarak Victor Moses ile güçlendiren Fenerbahçe, 5 isim transfer ederek 2002-2003 sezonunun ara transfer dönemini de geçti.

16 SEZONUN 7'Sİ BOŞ GEÇTİ

Fenerbahçe, 2002-2003'ten sonraki 16 sezonun 7'sinde ara transfer dönemini boş geçmişti.

Sarı-lacivertliler, başkan Aziz Yıldırım döneminde 2005-2006, 2006-2007, 2010-2011, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarının ara transfer dönemlerinde yeni isim almadı.

15 YIL SONRA EN FAZLA AYRILIK

Fenerbahçe, 15 yıl sonra takımdan en fazla futbolcunun ayrıldığı ara transfer dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertlilerde, 2003-2004 sezonunda 6 futbolcu (Zoran Mirkovic, Miroslav Stevic, Ceyhun Eriş, Hakan Bayraktar, Erhan Albayrak ve Yusuf Şimşek) ara transfer döneminde takımdan ayrılmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon ara transfer döneminde ise yine 6 futbolcu (Yiğithan Güveli, Ozan Tufan, Diego Reyes, Aatıf Chahechouhe, Uygar Mert Zeybek ve Barış Alıcı) takımdan ayrılan isimler oldu.

ALİ KOÇ'LA 16 TRANSFER

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç döneminde 2018-2019 sezonunu 16 transferle tamamladı.

Yaz transfer döneminde kadrosuna Barış Alıcı, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Yassine Benzia, İslam Slimani, Diego Reyes, Jailson Marques Siqueira, Michael Frey, Andre Ayew ve Harun Tekin'i katan Fenerbahçe, ara transfer döneminde ise takımı Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'la güçlendirdi.

ÜLKER STADI