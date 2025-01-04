Fenerbahçe- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Sezonun ikinci yarısında lider Galatasaray'ın 8 sayı gerisinde başlayan Fenerbahçe, 18. hafta maçında Hatayspor'u konuk ediyor. Sarı-lacivertli ekipte Oosterwolde, Becao ve İsmail Yüksek, sakatlıkları nedeniyle bu karşılaşmada yer alamayacak. Jose Mourinho'nun yönetiminde ligdeki son maçında Eyüpspor karşılaşmasında berabere kalan F.Bahçe, Hatayspor maçıyla birlikte galibiyet serisini başlatmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Lige verilen ara öncesinde deplasmanda ikas Eyüpspor ile berabere kalan sarı-lacivertli takım, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe- Hatayspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
FENERBAHÇE- HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe- Hatayspor maçı 5 Ocak 2025 Pazar (yarın) 19.00'da oynanacak.
FENERBAHÇE- HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, İrfan Can, Szymanski, Tadic, En- Nesyri
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ile Rodrigo Becao'nun yanı sıra antrenmanda sakatlık yaşayan İsmail Yüksek, maçta forma giyemeyecek.