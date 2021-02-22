Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, dün akşam Göztepe mağlubiyetiyle büyük yara aldı. İzmir temsilcisi karşısında gol bulamayan Kanarya, Kadıköy'deki son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Biri uzatmalarda tamamlanan 3 maçta, toplam 300 dakikada sadece sadece 1 gol atabildi.

Fenerbahçe, son 6 maçlık süreçte Çaykur Rizespor, Hatayspor ve Karagümrük maçlarını kazanırken Galatasaray, Başakşehir (Türkiye Kupası) ve Göztepe'ye mağlup oldu.

Rize, Hatay ve Karagümrük maçlarında galibiyet gelse de özellikle kaleci Altay Bayındır Hatay ve Karagümrük karşısında kahraman olarak ortaya çıkmış ve takımın performansı eleştiri almıştı.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; Fenerbahçe, bu süreçte hücum anlamında suskunluğa geçti! 6 maçta sadece 6 kez gol sevinci yaşandı.

Rize maçı 1-0 kazanılırken Valencia'nın frikik vuruşu rakip takımın kalecisi Gökhan Akkan'a çarpıp içeri girdi. Bu gol Gökhan Akkan'a yazıldı.

Hatay maçında Altay Bayındır kalesinde devleşti. Maç 2-0 kazanıldı. İlk golü Thiam kaydederken, 2. gol yine rakip takımın oyuncusundan geldi. Billong'un yaşadığı talihsizlikle kendi kalesine attığı gol sonucu belirledi.

Galatasaray derbisinde Fenerbahçe gol sevinci yaşayamadı. Maç 1-0 bitti.

Derbinin ardından Kadıköy'de Türkiye Kupası çeyrek finalinde rakip Başakşehir oldu. Karşılaşma uzatma dakikaları sonucunda Başakşehir'in 2-1'lik zaferiyle tamamlandı. 120 dakikalık mücadelede Fenerbahçe'nin tek golü Enner Valencia'dan geldi.

Karagümrük karşısında yine Thiam ve Valencia başroldeydi. İlk golü Thiam, 2. golü Valencia attı. Maç 2-0 sona erdi.

Dün akşam oynanan Göztepe maçında yine Kanarya'nın yüzü gülmedi. Mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu 6 maçlık süreçte Fenerbahçe'de Thiam ile Valencia 2'şer gol atarken diğer oyuncular gol sevinci yaşayamadı.

PELKAS'IN YOKLUĞU ETKİLEDİ

Fenerbahçe'nin bu sezonki 1 numaralı hücum silahı Dimitrios Pelkas, Rize maçında sakatlanırken Hatay, Galatasaray, Başakşehir ve Karagümrük maçlarında oynayamadı. Pelkas, Göztepe karşısında ise 56. dakikada sahaya girdi.

YENİ TRANSFERLER DE KATKI VEREMEDİ

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai, Mesut Özil ve Bright Osayi-Samuel gole katkıda bulunamadı.

Hücum alanında mücadele eden Bright Osayi-Samuel, 4'ü ilk 11'de olmak üzere 6 maçta sahaya çıktı. Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ise 2'si ilk 11'de olmak üzere 5 maçta forma giydi. İki oyuncu da asist ya da gol alanında üretim yapamadı.