G\u00f6khan G\u00f6n\u00fcl le yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Fenerbah\u00e7e, sa\u011f bek aray\u0131\u015flar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcrken Portekiz bas\u0131n\u0131 Sevilla dan ayr\u0131lan Aleix Vidal i sar\u0131-lacivertlilere yazd\u0131. Record un haberine g\u00f6re; Benfica n\u0131n da istedi\u011fi \u0130spanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu. \r \r \r 24 SAAT\r G\u00dcN\u00dcN \u00d6ZET\u0130\r \r 24 saat\r \r \r \r \r \r \r 24 saat g\u00fcn\u00fcn \u00f6nemli haberleri ve geli\u015fmeleri
YORUMLAR