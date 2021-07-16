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Fenerbahçe için Aleix Vidal iddiası

Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi. Fenerbahçe'nin, Sevilla'dan ayrılan eski Barcelonalı Aleix Vidal'le temasa geçtiği öne sürüldü

Fenerbahçe için Aleix Vidal iddiası

Gökhan Gönül'le yollarını ayıran Fenerbahçe, sağ bek arayışlarını sürdürürken Portekiz basını Sevilla'dan ayrılan Aleix Vidal'i sarı-lacivertlilere yazdı. Record'un haberine göre; Benfica'nın da istediği İspanyol oyuncu ile ilk temas kuruldu.

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