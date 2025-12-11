Fenerbahçe için forvete transfer iddiası!
Devre arası transfer döneminin başlamasına 1 aydan daha az bir süre kala, İtalyan basınından Fenerbahçe için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin 3 forvet için nabız yokladığını kaydetti.
Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok transfer iddiası ortaya atılmaya başlandı.
İtalyan basınından Calciomercato, Fenerbahçe'nin İtalya'dan 3 oyuncuyla ilgilendiğini ve en olası transferin Roma forması giyen Artem Dovbyk olduğunu yazdı.
Ukraynalı forvetin ocak ayında takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde Roma'nın zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.
AYRILIK İÇİN TEK ŞART
Uygun teklifin gelmesi durumunda Çizme temsilcisinin bu mevkiyi doldurması halinde satmaya sıcak baktığı belirtildi.
ESPOSITO VE SCAMACCA LİSTEDE
F.Bahçe'nin transfer için nabız yokladığı diğer isimlerin Inter forması giyen Pio Esposito ve Atalanta'da kariyerini sürdüren Gianluca Scamacca olduğu iddia edildi.
Fakat bu transferlerin zor olduğu, en olası adayım Artem Dovbyk olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Dovbyk, bu sezon 14 maçta sadece 564 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 2 asistlik katkı sağladı.