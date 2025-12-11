Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe için forvete transfer iddiası: Artem Dovbyk, Esposito, Scamacca - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe için forvete transfer iddiası!

        Devre arası transfer döneminin başlamasına 1 aydan daha az bir süre kala, İtalyan basınından Fenerbahçe için bir transfer iddiası ortaya atıldı. Çizme basını, sarı-lacivertlilerin 3 forvet için nabız yokladığını kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2025 - 19:47 Güncelleme: 11.12.2025 - 19:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçe için forvete transfer iddiası!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok transfer iddiası ortaya atılmaya başlandı.

        İtalyan basınından Calciomercato, Fenerbahçe'nin İtalya'dan 3 oyuncuyla ilgilendiğini ve en olası transferin Roma forması giyen Artem Dovbyk olduğunu yazdı.

        Ukraynalı forvetin ocak ayında takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde Roma'nın zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.

        AYRILIK İÇİN TEK ŞART

        Uygun teklifin gelmesi durumunda Çizme temsilcisinin bu mevkiyi doldurması halinde satmaya sıcak baktığı belirtildi.

        ESPOSITO VE SCAMACCA LİSTEDE

        F.Bahçe'nin transfer için nabız yokladığı diğer isimlerin Inter forması giyen Pio Esposito ve Atalanta'da kariyerini sürdüren Gianluca Scamacca olduğu iddia edildi.

        Fakat bu transferlerin zor olduğu, en olası adayım Artem Dovbyk olduğu haberin detaylarında yer aldı.

        Kulübüyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Dovbyk, bu sezon 14 maçta sadece 564 dakika sahada kaldı ve 2 gol - 2 asistlik katkı sağladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        Korkunç iddia! Hademe, müdürü zehirledi
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        NATO lideri: Rusya'nın hedefi Avrupa, savaş kapımızda
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı