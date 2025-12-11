Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok transfer iddiası ortaya atılmaya başlandı.

İtalyan basınından Calciomercato, Fenerbahçe'nin İtalya'dan 3 oyuncuyla ilgilendiğini ve en olası transferin Roma forması giyen Artem Dovbyk olduğunu yazdı.

Ukraynalı forvetin ocak ayında takımdan ayrılabilecek oyuncular arasında olduğu ve uygun bir teklif gelmesi halinde Roma'nın zorluk çıkarmayacağı kaydedildi. AYRILIK İÇİN TEK ŞART Uygun teklifin gelmesi durumunda Çizme temsilcisinin bu mevkiyi doldurması halinde satmaya sıcak baktığı belirtildi.

ESPOSITO VE SCAMACCA LİSTEDE F.Bahçe'nin transfer için nabız yokladığı diğer isimlerin Inter forması giyen Pio Esposito ve Atalanta'da kariyerini sürdüren Gianluca Scamacca olduğu iddia edildi.