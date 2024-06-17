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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe ile anılıyordu! Hojbjerg'in menajerinden transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe ile anılıyordu! Hojbjerg'in menajerinden transfer açıklaması

        Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Pierre-Emile Hojbjerg'in menajeri, oyuncusunun transfer durumuyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 19:06 Güncelleme: 17.06.2024 - 19:06
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        İngiltere Premier League ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ve transferde ismi Fenerbahçe ile anılan Pierre-Emile Hojbjerg'in menajeri Luca Puccinelli, Fabrizio Romano'ya oyuncusunun geleceği hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

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        "AMACI VE PROJESİ OLAN BİR KULÜBÜN PARÇASI OLACAK"

        Gelecek sezon Hojbjerg'in transfer durumuyla ilgili konuşan Puccinelli, "Onun gibi bir oyuncu kesinlikle büyük amaçları ve projeleri olan bir kulübün parçası olacaktır çünkü Hojbjerg sadece güçlü bir oyuncu değil, aynı zamanda her yıl önemli şeyler için savaşmak üzere yaratılmış bir karaktere sahip... Zamanında Conte ve Mourinho gibi teknik direktörlerle çalıştığında harika sezonlar geçirerek bunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

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        "KUPA HAYALİ KURUYOR"

        Puccinelli, "Hojbjerg'in gitmek istediği bir kulüp var mı?" sorusunu ise, "Bana her yıl sezon sonunda kupa hayalini kurduğunu ve boş yere oynamayı sevmediğini söylüyor. Onun zihniyeti ve misyonu bu..." diye konuştu.

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        "ALDIĞIMIZ TEKLİFLER VAR"

        Puccinelli, ''Yıldız oyuncu için size teklif geldi mi?'' sorusuna ise, "Şimdiden aldığımız tekliflerin üzerine çalışıyorum. EURO 2024 sonrasında oturup tüm olasılıkları analiz edeceğiz.'' sözlerini sarf etti.

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        2020/2021 sezonunun başında Southampton'dan Tottenham'a transfer olan Danimarkalı yıldız, Londra ekibinin forması ile toplamda çıktığı 184 karşılaşmada 10 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.

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