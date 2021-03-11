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Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki anlaşmazlık New York Times'ta

Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki anlaşmazlık, New York Times'a haber oldu. Söz konusu anlaşmazlığın ekonomik etkilerinin taraflar açısından büyüyebileceği ifade edildi. İşte detaylar

Fenerbahçe ile BeIN Sports arasındaki anlaşmazlık New York Times'ta
AA

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş BeIN Sports arasında bir süredir devam eden anlaşmazlık, ABD'nin tanınmış gazetelerinden biri olan New York Times'a haber oldu.

Gazeteci Tariq Panja tarafından "360 Milyon dolarlık TV anlaşmasını tehdit eden komplo" başlığıyla kaleme alınan makalede, söz konusu anlaşmazlığın taraflar açısından ekonomik etkilerinin büyüyebileceği ifade edildi.

Makaleye göre, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçta dinletilen marşların arasında Fenerbahçe'ye yönelik küfürlerin duyulmasıyla başlayan anlaşmazlıkta bir sonuca ulaşılamadı.

Uzun bir metinle incelenen anlaşmazlıkta Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'ın görüşlerine de yer verildi. Argümanlarının çok güçlü olduğunu belirten Kızılhan, "Birbirini izleyen tüm bu olayları dürüst insan hatası olarak görmek aşırı saflık olur." ifadesini kullandı.

Ayrıca beIN Media Grup adına konuşan ve ismi açıklanmayan bir basın sözcüsü de suçlamaları reddederek, "Neden kasıtlı olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birini haklarından mahrum etmeye çalışalım? Ticari veya başka türlü hiçbir anlam ifade etmiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

NELER OLMUŞTU?

10 Ocak'ta seyircisiz oynanan Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor maçında yayıncı kuruluşun 'taraftar efekti' yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye karşı yapılan küfürlü tezahürat kullanılmış, sarı-lacivertli kulüp buna tepki göstermişti. Yayıncı kuruluş bu konuya dair bir açıklama yapmıştı.

Yayıncı kuruluş konuya dair metin yayınlarken "Fark edilmeden yanlışlıkla yayınlanan ve hemen kaldırılan bu tezahürattan dolayı tüm Fenerbahçe camiasından içtenlikle özür dileriz. İlgili tezahüratın derhal sistemden çıkarılarak gerekli önlemlerin hızla alınacağını, ayrıca yayınlarımızda kullanılan tüm ses efektlerinin uygunluğuna dair detaylı bir incelemenin de başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleriyle özür dilemişti.

Fenerbahçe ise özür metninin Galatasaray'ın kuruluş yılı olan 1905'i andıran 19.05 saatinde yapılmasını da eleştirmişti.

Fenerbahçe'de futbolcular ve teknik direktör Erol Bulut, maç önü ile maç sonrası verilen röportajlarda yayıncı kuruluş eleştirilmiş ve beIN SPORTS bu röportajların bazılarını yayınlamamıştı. Sarı-lacivertli kulüp bu duruma da tepki göstermişti.

Erol Bulut, Göztepe maçı öncesinde yayıncı kuruluş sunucusu Güntekin Onay'ın, Kemal Ademi'yle ilgili sözlerini de eleştirmişti. Öte yandan Fenerbahçeli futbolcular son olarak Göztepe mücadelesi öncesinde ısınmaya yayıncı kuruluşun beyaz ve mor renklerinde "beFAIR" tişörtlerini giyerek çıkmıştı.

beIN SPORTS, 2016 yılından 2021/2022 sonuna kadar her sezon yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bir sözleşme olan Türkiye üst liginin münhasır yerli ve yabancı haklarını elinde tutuyor.

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