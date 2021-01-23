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İbrahim Yıldız: Fenerbahçe - beIN SPORTS kavgası

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasındaki gerilim bir süredir devam ediyor. Sarı-lacivertli kulüp çeşitli açıklamalar ve maç önü ile maç sonu röportajlarında tepkilerini dile getirirken beIN SPORTS da söz konusu röportajları yayınlamadı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız, Fenerbahçe ile beIN SPORTS arasındaki gerilimi kaleme aldı

İbrahim Yıldız: Fenerbahçe - beIN SPORTS kavgası

Fenerbahçe Kulübü ile yayıncı kuruluş arasında bir gerginlik yaşanıyor. Hatta bu gerginlik neredeyse kavgaya dönüşecek boyuta kadar tırmandı.

Olayın çıkış nedeni Fatih Karagümrük- Konyaspor karşılaşmasında uygulanan ses efektlerinde Fenerbahçe aleyhine bir tezahüratın kullanılması ve bunun canlı yayına yansımasıydı.

Büyük tepki çeken bu “kaza” nedeniyle yayıncı kuruluş geç olsa da bir özür diledi.

Fenerbahçe Kulübü başta başkan Ali Koç olmak üzere teknik direktör ve futbolcular ile maç önü ve maç sonu röportajlarda eleştirilerini dile getirdiler. Hatta futbolcular bu röportajlara “Talebimiz tarafsız yayıncılık” tişörtleri giyerek çıktılar. beIN SPORTS ise son iki maç bu görüntüleri yayınlamadı.

Anlaşılmayan sorunun bu kadar büyümesi karşısında yayıncı kuruluşun net bir tavır almayışı. Fenerbahçe cephesi, kurum içerisinde Fenerbahçe aleyhine çalışan bir grubun olduğunu ısrarla dile getiriyor.

Bunun en önemli nedeni ise daha önce Galatasaray Kulübü’nde çalışan bir ismin şu an Katarlı şirketin yönetiminde olan beIN SPORTS’ ta görev yapması.

Çok basit ve sorunsuz çözülmesi gereken bu işin büyümesi işin içinde başka bir iş mi var sorusunu akla getiriyor.

Maç yayınları konusunda çıkan anlaşmazlık, Kulüpler Birliği’nin direnmesine karşın Katarlı yönetimin istediğini yapması, yaşanan bir yığın tartışma ister istemez dikkatleri bu yöne çekiyor.

Fenerbahçe başta olmak üzere bazı kulüplerin Futbol Federasyonu’na rağmen direnç göstermesi elbet unutulmadı. Yine de birçok ülkede maç yayınlarını üstlenen bir grubun, Fenerbahçe’yi karşısına alacağını düşünmek bile istemiyoruz.

Bırakın milyonlarca taraftarı, en büyük reklam veren bir grubu da hiçe saymak olacak gibi değil. beIN SPORTS, olayın yaşandığı gün özür dileyip, kurum içerisinde gerekli yaptırımları yaptığını açıklasa bu iş sükûnetle çözülebilirdi.

Öğrendiğimiz kadarıyla, işin bu boyutlara geleceğini tahmin etmeyen Katarlı yöneticiler şimdi "Bu işi nasıl çözeriz?” telaşına kapılmışlar. Anladığımız kadarıyla daha fazla zarar görmeden, çok baştan yapmaları gereken işi şimdi yapacaklar.

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