Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 3-0 yendikleri BB Erzurumspor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a çok sert tepki gösterdi. İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Sezon başından beri Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arsında bir sorun olduğu sır değil. Dün yaşananlardan sonra bir özür açıklaması yapıldı. Fakat onu samimi bulmuyoruz. Hatta açıklamanın saatine baktığınızda bile başka nedenler arayabilirsiniz. Fenerbahçe Başkanı olarak bir hatadan, bir sıkıntıdan bu lafları etmem. Sezon başından beri sıkıntılar yaşıyoruz. Yayıncı kuruluşun en üst düzeyleriyle konuştuk ve yaşananları örnek örnek anlattık. Bu sorunların giderilmesini rica ettik ve kamuoyu gündemine taşımadık.

Bir kurumda kimin ne şekilde çalışacağına karışmak bizim haddimize değil. Fakat artık kurum da ciddi bir problem olduğunun farkında. Bu durum çözülene kadar yayıncı kuruluşla ilişkimizin sorunlu devam edeceğini söyleyebilirim. Yayıncı kuruluş bu durumu ya düzeltecek ya da biz de ona göre davranacağız. Yayıncı kuruluş davranışlarına devam ettiği taktirde hayatlarında görmediği kadar ağır bir şekilde boykotla karşılaşacaktır. Taraftarımız hazır olsun, bizden sinyal beklesin. Boykot, iptal çağrısında gitmeyeceğiz. Gerekirse onu da yapacağız. Taraftarlarımız bizden sinyal beklesin. Demek siz Fenerbahçe'nin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Hodri meydan!"

Ayrıntılar birazdan...

NELER YAŞANMIŞTI?

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer aldığını belirtip yayıncı kuruluşa tepki göstermişti. beIN Sports ise özür metni yayınlamıştı.