Fenerbahçe, ilk kez gol atamadı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 kaybetti.

Bu sezon çıktığı 13 maçta 36 gol atarak en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, derbide sevinç yaşayamadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maça kadar tüm maçlarda rakip fileleri sarsmayı başardı.

Öte yandan ligin en az gol yiyen takımı da olan Fenerbahçe, bugün kalesinde 13. golünü golü gördü.