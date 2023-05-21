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Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezon yola Jorge Jesus ile devam etmek istiyor. Portekizli teknik adam, kararını sezon sonunda verecek

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  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması devam ediyor. Sarı lacivertliler, tüm kulvarlarda iddialı olacak bir takım oluşturmayı hedefliyor.
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Yönetim, bu doğrultuda Jorge Jesus’a yola kendisiyle devam etmek istediklerini iletti. Portekizli teknik direktör, tekliften memnuniyet duyduğunu ve kararını sezon sonunda vereceğini yönetime söyledi.
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Özellikle Beşiktaş derbisindeki mağlubiyetten sonra kenetlenen yönetim ve teknik heyet, geleceğe umutla bakıyor. Birçok oyuncuyla vedalaşmaya hazırlanan sarı lacivertlilerde takıma yıldız isimler katılacak.
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Jesus’a kadro kalitesini arttırma sözü veren Başkan Ali Koç, Avrupa’dan bazı oyuncularla görüşmelere başladı.
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Yönetim, Ryan Kent transferini büyük ölçüde bitirdi.
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Dominik Livakovic ve Wilfried Zaha da sarı lacivertli takımın gündeminde yer alıyor.
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Wilfried Zaha kimdir?

    Doğum tarihi/Yaş: 10 Kasım 1992 (30)

    Doğum yeri: Fildişi Sahili / Abidjan

    Boy: 1,80 m

    Mevki: Forvet - Sol Kanat

    Ayak: Sağ ayak

    Güncel piyasa değeri: 27 milyon €

    Oynadığı takımlar: Man. United, Cardiff, Crystal Palace
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Ryan Kent kimdir?

    Doğum tarihi/Yaş: 11 Kasım 1996 (26)

    Doğum yeri: İngiltere / Oldham

    Boy: 1,76 m

    Mevki: Forvet - Sol Kanat

    Ayak: Sağ ayak

    Güncel piyasa değeri: 11 milyon €

    Oynadığı takımlar: Liverpool U21, Coventry City, FC Barnsley, Freiburg, Bristol City, Glasgow Rangers
  • Fenerbahçe, Jesus ile devam etmek istiyor

    Dominik Livakovic kimdir?

    Doğum tarihi/Yaş: 9 Ocak 1995 (28)

    Doğum yeri: Hırvatistan / Zadar

    Boy: 1,88 m

    Mevki: Kaleci

    Güncel piyasa değeri: 14 milyon €

    Serbest kalma bedeli: 10 milyon €

    Oynadığı takımlar: NK Zagreb, Dinamo Zagreb

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