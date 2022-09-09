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Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Dinamo Kiev'i 2-1 mağlup etti. Galibiyet golünü yeni transfer Batshuayi ilk maçında 90+2'de kaydetti. Spor yazarları Fenerbahçe - Kiev maçını yorumladı

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  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Maçın başındaki “Yurtta sulh, cihanda sulh” koreografisinden Türk ulusu olarak gurur duyduk. Fenerbahçe taraftarına da teşekkür ederiz bu şık davranış için. Jesus da adeta “yurtta pres, cihanda pres” stratejisiyle oynatıyor takımını. Dün son yarım saatte ufak tefek panik sinyalleri olsa da, özellikle ilk bir saatte her hattıyla büyük takım davranışı gösterdi Fenerbahçe. 
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: Kazanırken, eksiği görmek lazım… Fenerbahçe baskılı, iştahlı ve hızlı oyununa rağmen, son 10 dakika dışında pek pozisyon bulamadı… Oysa o pozisyonları yaratacak adam kenarda oturdu; Arda Güler oturdu… Kalecinin kaderidir; Kurtardıklarına bakılmaz, yedikleriyle eleştirilir… Altay‘ın yediği gol elbette bu seviyedeki bir kalecinin yiyeceği gol değildi… Zaten Kiev iki defa geldi… Birini Altay kurtardı, birini Altay yedi … 
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Şu unutulmasın ; Özellikle 3 Temmuz kumpası ve ağır darbesinin ardından Fenerbahçe için Avrupa kupaları epeyce geride kalmıştı… İlk turların sıradan figüranından farksızdı… Şimdi bakıyorum, sanki Avrupa refleksini yeniden yakalıyor gibi… Bu refleksi yakalamak, her şeyden çok ama çok daha önemli… Fenerbahçe ait olduğu yerlere dönmeli ...
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    MEHMET DEMİRKOL: İlk yarıda Dinamo Kiev, ceza sahasına hiç giremedi. Bir girişime de izin yoktu. Dengeli, önde bütün pas kanallarını tıkayan bir yerleşim yetti. Ligden alışık olduğumuz ön alan baskısının dışında bir oyun. Ve işe yaradı. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi maçlarını da iyi oynamıştı ama ilk yarı itibarıyla oyun olgunluğu açısından kat edilen mesafe olağanüstüydü. 
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Sıkışık savunma içinde Pedro King uyumu biraz daha iyi olsa oyun başka bir seviyeye de çıkabilirdi. Ceza sahası çevresindeki fizik direnç işi zorlaştırdı. Kiev’in antipatik, oyunu durdurma çabaları ve sert oyunları da... Ancak 35’deki golden sonra bu sıkıntının devam etmesi anlaşılır değil. 
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Golü üst üste yapılan 3 hata getirdi. Ki bunlar olur. Ama sonraki konsantrasyon kaybı... Bu olmaz. Bu tedavi edilmesi gereken bir sorun. Tribünlerden sahaya, topyekun, saçma bir gerginlik. Hele sahaya atılanların rakibe yaptığı yardım... Çok zararlı bir huy. Ama belki de Batshuayi’nin kahraman olması için böyle bir durum gerekliydi. En tartışmalı transferin kabullenilmesi için.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    SERDAR ALİ ÇELİKLER: "Pas oyunu" - "Topa sahip olma" - "Dengeli oyun" - "Topun kıymetini bilme" gibi cümlelerle süslenmiş aslen korkak futbola karşı yıllarca mücadele etmiş bir spor yazarıyım.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Bu minvalde, saçma sapan paslarla ugraşmayan, önünde sonunda ileri şişirilecek olan topun yalandan kaleciden stoperle paslaşması ile vakit kaybetmeyen, spiker kardeşime sürekli 'Dikine' dedirten, tempoya, ileriye doğru oynamayı hedefleyen felsefeye elbette taraftarım. Sırf bu felsefi değişim için Jorge Jesus'a teşekkür ediyorum. Elbette organizasyon problemleri; bazı yerleşim hataları, bence oyuncu tercihi yanlışları var. Ama ben bu felsefeden razıyım.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Dinamo Kiev, oyunu yavaşlatma, sert oynama, rakibi gerim gerim gerip sabırla yapılacak tek hatayı kovalama konusunda uzman bir teknik adama sahip. Bu işin; oyunun karanlık taraflarından sonuç çıkarma işinin piri Lucescu'dur. Bu takıma karşı 63 dakika pozisyon vermeyi bırakın kalesine yaklaştırmamak; totalde 2 pozisyon vererek maçı bitirmek nereden baksan korkak pas futbolu takıntılılarına derstir.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Gelelim daha iyisinin yapılması için gerekliliklere;
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Rossi yerine sabaha kadar Arda Güler; o yoksa İrfan oynar. Ancak böylece Pedro'nun kalitesi daha çok ortaya çıkar.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Sol kenarda King yerine Batshuayi oynar. O yoksa King. Valencia ancak Pedro'nun yerine en önde alternatif olur. Yani Batsu-Pedro-Arda üçlüsü ile hem atletizm hem de teknik karışımı ideal olur.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Seneye yabancı kısıtı kalkacak. Mutlaka ama mutlaka A sınıfı bir kaleci alınmalı. O zamana kadar Altay'a özel hoca mı tutulur, kaleci antrenörü mü değiştirilir bilemem ama kaleye gelen ilk şutu yiyen kaleci olmaz. 3 Kiev maçında kaleyi bulan toplam 8 isabetli şutun 3'ünü yiyen büyük kaleci hiç olmaz. Takımın oyun üstünlüğünü aldığı tek süre saçma sapan yenen golden sonraki 10 dakikaydı. Tüm takımın morali düştü.
  • Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

    Zajc - Batsu - Pedro ve Arda (İrfan) ile üretim artar. İç saha maçlarında bu dörtlü çok daha doğru olur.

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