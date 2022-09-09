Fenerbahçe - Kiev maçının yazar yorumları

Golü üst üste yapılan 3 hata getirdi. Ki bunlar olur. Ama sonraki konsantrasyon kaybı... Bu olmaz. Bu tedavi edilmesi gereken bir sorun. Tribünlerden sahaya, topyekun, saçma bir gerginlik. Hele sahaya atılanların rakibe yaptığı yardım... Çok zararlı bir huy. Ama belki de Batshuayi’nin kahraman olması için böyle bir durum gerekliydi. En tartışmalı transferin kabullenilmesi için.