Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında sahasında TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile karşı karşıya geliyor.
FENERBAHÇE - KIRKLARELİSPOR
SAAT: 20.30
HAKEM: Suat Arslanboğa
STAT: Ülker
YAYIN: A Spor
FENERBAHÇE: Harun, Deniz, Rami, Falette, Murat, Tolgay, Mehmet, Tolga, Ferdi, Zajc, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal
KIRKLARELİSPOR: İbrahim, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Emre, Yüksel, Emre Balkı, Caner, Mert, Hacı Ömer
TEKNİK DİREKTÖR: Bilgin Erdem
Kupada sırasıyla Tarsus İdmanyurdu, İstanbulspor ve Hes Kablo Kayserispor'u eleyerek çeyrek finale gelen sarı-lacivertliler, eşleşmenin ilk ayağında deplasmanda rakibini 3-0 ile geçmişti.
Bu sezon kupanın sürpriz takımı GMG Kırklarelispor ise Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir'i elemeyi başardı.
İLK MAÇTA NELER OLMUŞTU?
20. dakikada Mevlüt'ün pasıyla sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşunta, top kaleci İbrahim Demir'den döndü. Pozisyonun devamında Mehmet Ekici'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
32. dakikada Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından şutunda, top ceza sahası içindeki rakip oyuncu Enis Çeliksu'nun eline çarpınca, hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı penaltı vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada ceza alanı dışında Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim Demir'den döndü. Dönen topu Rodrigues, müsait durumdaki Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Mevlüt, topu boş kaleye göndererek, takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
51. dakikada ceza sahasının dışından Mehmet Ekici'nin sert şutunda, kaleci İbrahim Demir topu çıkardı.
52. dakikada Zajc'ın ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Mevlüt Erdinç'in sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.
57. dakikada sağdan Isla'nın yerden ortasında ceza alanı içinde Rodrigues'in vuruşunda, kaleci İbrahim Demir'in çeldiği top savunmada İbrahim Sürgülü'ye çarparak, ağlarla buluştu: 0-3.
65. dakikada sağdan Zajc'ın ortasında, ceza sahası içinde Mevlüt Erdinç boş pozisyonda topu filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.
90. dakikada GMG Kırklarelispor ikinci yarıdaki en etkili atağını Deniz Ataç ile gerçekleştirdi. Ceza alanı içinde Deniz'in vuruşunda, top direkten döndü.
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