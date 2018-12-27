Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini küme düşme hattında 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın imza töreninde yaptığı açıklamada "Bu sezon 60 milyon Euro kâr edemezsek FFP'den ceza alabiliriz. Transfer için gözümüzü kararttık. Gerekirse FPP'den ceza alır Avrupa'ya gitmeyiz" sözlerini kullanmıştı.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre kesin olarak stoper, sol bek ve orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe, Trabzonspor'da gözden çıkarılan oyuncular arasında olan Juraj Kucka için transfer girişiminde bulundu.

Ancak bu transfer önünde ufak bir engel bulunuyor Ogenyi Onazi'nin sezonu kapatmasıyla beraber Trabzonspor bu ihtimali göze alarak Kucka için gelen teklifleri reddedebilir.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Akhisarspor'la karşılaşan Trabzonspor'dan herhangi bir sakatlığı bulunmadan forma giymeyen ve alacakları için FIFA'ya şikayet eden Juraj Kucka kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli futbolcu son olarak Rizespor maçında forma giymişti.

Trabzonspor, şikayetin ardından Kucka'ya 970 bin Euro (6 Milyon 800 Bin TL) ödeyerek, hem oyuncunun serbest kalmasını önlemiş hem de 8 Milyon Euro (56 milyon 172 bin TL) tazminat ödemek zorunda olmaktan kurtulmuştu.

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