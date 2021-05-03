Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigFenerbahçe
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, 114'üncü yaşını kutladı

Fenerbahçe Kulübü, 114'üncü kuruluş yılı için bir kutlama mesajı yayımladı

Fenerbahçe Kulübü, 114'üncü yaşını kutladı
AA

Kulübün internet sitesinden "114 yıl önce bir kulüp doğdu. Sonsuza dek yaşasın." başlığıyla yayımlanan mesajda, "114 yıl önce 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan, milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu. İşgal altındaki bir ülkede, hem cepheye silah taşıdı, hem yabancı takımları teker teker yenerek halkın morali oldu, umut oldu, inanç oldu. Üzerine her türlü iftiralar atıldı, komplolar kuruldu ancak her zaman armasından aldığı güçle karanlıkların üzerine tutulan Fener oldu." denildi.

Atatürk'ün kulübü ziyaretine de yer verilen açıklamada ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; bu kulübü ziyaret etti, futbol takımının maçını izledi, kulübün binası yandığında, en zor gününde, en büyük maddi yardımı yaptı. Bu kulüp öyle büyüktü ki; rakipleri onu durdurmak için gerektiğinde en kirli yapılarla en kirli ittifaklara girdi ve 114 yıldır, renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bir an olsun durmaksızın bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor. 114 yıldır bu kulüp, kimi düşmanlığını açıkça gösteren kimi dost görünen bu zehirli yapılara karşı mücadelesini, armasından aldığı güçle, taraftarının sonsuz desteğiyle veriyor. Vermeye de devam edecek. Tarihine yakışır şekilde, pes etmeden, vazgeçmeden, dimdik duracak. Bu kulübün adı Fenerbahçe. Bugün, yarın ve her gün; en güzel günde olduğu gibi en zor günde de ona duyduğu inançla milyonlar hep bir ağızdan haykırıyor: İyi ki Fenerbahçe var, iyi ki Fenerbahçeliyiz. Efsane 114 yaşında. Tarihiyle, büyüklüğüyle, değerleriyle sonsuza dek yaşasın."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gençlerbirliği - Galatasaray maçı yazar yorumları
FUTBOLHalil'e övgü yağmuru!
Fenerbahçe'nin Erzurumspor maçı muhtemel 11'i!
FUTBOLKararını verdi!
Salih Uçan'a transfer teklifi var mı? Menajeri konuştu!
FUTBOLSalih'e üç talip var!
Inter taraftarı sokağa döküldü, şampiyonluğu kutladı!
FUTBOLSalgına rağmen meydana döküldüler!
Antalyaspor sahasında galibiyete hasret kaldı
FUTBOLAntalyaspor galibiyete hasret kaldı
Valencia'yı deplasmanda yenen Barcelona şampiyonluk iddiasını sürdürdü
FUTBOLBarcelona'nın şampiyonluk inadı
İbrahim Yıldız: Fatih Terim şaşırttı
FUTBOL"Fatih Terim şaşırttı"
Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAslan pes etmiyor!
Galatasaray Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'i
FUTBOLTerim'in 11'i!
Spor yazarlarından Beşiktaş - Hatayspor maçı yorumu
FUTBOL"Dünyada örneği yok!"