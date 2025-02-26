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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kupada çeyrek final hedefliyor! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe kupada çeyrek final hedefliyor!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye konuk olacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 09:39 Güncelleme: 26.02.2025 - 09:39
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        Fenerbahçe kupada çeyrek final hedefliyor!
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        Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

        Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

        Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

        2 EKSİK

        Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

        KADRODA ROTASYON

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

        Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

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