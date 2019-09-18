Süper Lig'in 4'üncü haftasında geçtiğimiz gün Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduğu maça kural hataları iddiası damgasını vurdu. Sarı-lacivertli yönetiminin taç ve aut atışı sırasında yaşandığını ileri sürdüğü kural hataları ile ilgili gerekli çalışmaları sonlandırdı. Yayıncı kuruluştan istenilen pilot kamera görüntüleriyle gerekli hazırlıklarını yapan Fenerbahçe yönetimi, karşılaşmanın üzerinden 48 saat geçmesinin ardından gerekli hukuki işlemleri de tamamlayarak TFF'ye itiraz başvurusu yaptı.

KRİTİK GÖZLEMCİ RAPORU

Maçın gözlemcisi Nedim Göklü’nün raporunda yapılan bu hatadan bahsedip bahsetmemesi de bu süreçte etkili olacak. Nedim Göklü’nün “oyunun başlatılması” konusunda bu hataya yer vermesi halinde Fenerbahçe adına süreç hızlanacak. Bu konudan bahsetmemesi halinde ise Fenerbahçe’nin başvurusu sonucunda TFF Yönetim Kurulu bu bu itirazı inceleyecek. Bu aşamada MHK’dan görüş alınacak.