        Fenerbahçe, ligdeki ilk galibiyetini aldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, ligdeki ilk galibiyetini aldı!

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda ilk galibiyetini Kocaelispor karşısında aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 23:36 Güncelleme: 23.08.2025 - 23:36
        Fenerbahçe, ligdeki ilk galibiyetini aldı!
        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Kocaelispor ile karşılaştı. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan müsabakadan Kanarya 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-lacivertlilere 3 puanı getiren goller Milan Skriniar, Archie Brown ve Anderson Talisca'dan geldi.

        Bu sezon ilk iç saha maçı Avrupa kupalarındaki maçı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelenen Fenerbahçe, ilk lig maçını deplasmanda Göztepe ile oynadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri golsüz beraberlikle ayrıldığı maçla sezona 1 puanla başlamıştı. Bugün ise yeşil-siyahlı takıma karşı taraftarı önünde galibiyet elde etti.

        Fenerbahçe, bu sonuçla ligde 2. maçında 4 puana ulaştı. Kocaelispor ise 3 karşılaşmada da mağlubiyet yaşarken, henüz puanla tanışamadı.

        Fenerbahçe, 27 Ağustos Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Benfica ile kozlarını paylaşacak.

